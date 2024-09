Da semplice base della palette colori, i toni neutri sono passati ad essere tra le nuance di tendenza più significative nell’home décor e nella moda. Le Creuset presenta White: il neutro per antonomasia.

Cool, classico e allo stesso tempo moderno, White di Le Creuset è come una tela immacolata ideale per donare lo stile desiderato e far risaltare gli invitanti colori delle ricette nel piatto. White, infatti, incarna l’essenza del minimalismo per gli accessori da cucina all’insegna della bellezza e dell’eleganza senza sforzo.È estremamente versatile e facile da abbinare con tutti gli altri colori presenti in cucina, ma allo stesso è un colore in grado di emergere da solo donando un tocco di luce alla tavola.

Il nuovo colore Le Creuset è stato declinato nella più ampia varietà di prodotti possibile, dalla ghisa vetrificata con le iconiche cocotte o i tegami, al gres vetrificato delle diverse pirofile, tazze e tutto per la mise en place passando, per gli accessori per la cucina, come i set macina sale e pepe, le spatole e i sottopentola.