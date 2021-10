Cantante, autrice, producer, arrangiatrice, compositrice e regista dei suoi videoclip: Ellynora, one girl band 2.0 dallo stile e dall’anima urban e cosmopolita, torna su tutte le piattaforme con il nuovo singolo No Trouble, fuori da martedì 26 ottobre, che sancisce la sua vittoria nella categoria urban al contest LAZIOSound di Regione Lazio.

Di origine partenopea e partita dalla Campania per approdare oltreoceano, Ellynora riesce a coniugare e far incontrare anima e musicalità del Sud Italia con i suoni contemporanei del mondo, con uno sguardo particolare alla scena statunitense, creando uno stile unico e inconfondibile.

Uno stile che nella sua fattura vede la giovane artista impegnata in ogni passaggio dell’intera produzione artistica, fino alla realizzazione dei videoclip, curando in prima persona arrangiamenti, testi, composizione e - ovviamente - voce; eleggendo così a tutti gli effetti Ellynora come one girl band 2.0 che racconta, nei temi e nell’approccio sonoro cittadino del mondo, la Generazione Z.

Lo confermano il linguaggio diretto e la ritmica latin di No Trouble, che rendono il singolo estremamente coinvolgente fin dal primo ascolto, risultato di un mix di suoni: dalle sue origini partenopee a quelli acquisiti, vivendo per anni oltre oceano, negli Stati Uniti.

“No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti” spiega Ellynora “È la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare”.

Grazie al suo approccio originale, nel 2021 Ellynora ha vinto nella categoria Urban, il Contest di LAZIOSound programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti. Produzione, comunicazione e formazione sono i premi in palio per tutti i vincitori di LAZIOSound.

ELLYNORA nasce a Roma il 28 agosto del 1994. Da sempre amante della musica, inizia a studiare canto all’età di 14 anni. A soli 19 anni lascia l’Italia e si trasferisce a New York, dove approfondisce gli studi di canto, ballo e recitazione, esibendosi in venue prestigiose come il Fat Cat, il Cafè Wha?, il Renaissance Midtown Hotel, l’Harlem Nights e il Nabe. Lo stile multilingue dell’artista la porta inoltre ad esibirsi al celebre festival Latino di Calle Ocho a Miami.

Nel 2018 l’artista si trasferisce a Los Angeles dove prosegue il suo percorso musicale. Viene selezionata dal noto rapper americano LL Cool J per essere uno dei volti della campagna di streetwear della famosa radio HipHop “Rock the Bells”. Il suo percorso continua con la registrazione di “Spendo”, singolo bilingue prodotto e registrato a LA. Poco dopo Ellynora torna in Italia e prende parte ad “Amici Casting”. Successivamente il suo percorso artistico prosegue con la pubblicazione di “Stay”, una collaborazione con il DJ internazionale Mossel, e di “Ciao Ciao Baby”, brano uscito l’8 marzo in onore della Festa della Donna. Il debutto in lingua italiana avviene sul palco del Festival Show con il singolo “Zingara”, un brano che rappresenta uno “stato mentale” con il quale Ellynora vince la rassegna il 7 settembre 2019.

Nel 2020 l’artista vince il Primo Maggio Next, prendendo così parte al Concerto del Primo Maggio su Rai 3. Nell’estate dello stesso anno Ellynora pubblica il singolo “Niña Blanca”, un brano in parte autobiografico dedicato a tutti coloro che durante la pandemia hanno perso i loro cari.

Successivamente viene selezionata da Billboard Italia per il Billboard Fresh dedicato ai migliori artisti emergenti e partecipa al Deejay on Stage a Riccione, dove si qualifica tra i cinque finalisti. Nel 2021 vince LAZIOSound di Regione Lazio e a maggio esce con il singolo “Mi Bendicion”, un brano di liberazione e inno all’amor proprio.

Link ascolto: https://bfan.link/no-trouble