Gavriel La Stella, CEO di Ottobix, ci parla della sua passione per l'intelligenza artificiale e dei suoi piani futuri per l'azienda. La Stella, ex-studente della Bocconi, sottolinea l'importanza della giustapposizione tra filosofia e scienze economiche nel suo approccio all'innovazione tecnologica. In questa intervista, l'imprenditore ci porta alla scoperta della sua visione e dei progetti che sta portando avanti con Ottobix.



Intervistatore: Salve, Gavriel. Grazie per essere qui con noi oggi. Potresti parlare della tua esperienza accademica alla Bocconi e come ha influito sul tuo percorso imprenditoriale?

Gavriel La Stella:Certo, la mia esperienza alla Bocconi è stata fondamentale per la mia formazione accademica e professionale, tuttavia, penso che sia importante sottolineare che il successo imprenditoriale non dipende solo dall'istruzione formale, ma anche dalla qualità del lavoro che si svolge e dalle scelte che si fanno. Come diceva Nietzsche, non si tratta solo di superare l'uomo, ma di diventare "oltreuomo", cioè di superare se stessi e di lavorare con qualità sulle cose giuste. Infatti, è possibile lavorare molto su cose inutili e non raggiungere nulla. Per questo motivo, ritengo che la chiave del successo imprenditoriale sia la capacità di lavorare con intelligenza e dedizione su progetti significativi, piuttosto che semplicemente perseguire il profitto a tutti i costi.In questo senso, il mio lavoro con Ottobix si concentra sulla creazione di soluzioni innovative utilizzando l'intelligenza artificiale, al fine di migliorare la vita delle persone e risolvere le sfide più urgenti che la società affronta. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare molte industrie e settori, dal trasporto all'assistenza sanitaria, e credo che sia importante utilizzare questa tecnologia in modo responsabile ed etico. Il nostro obiettivo con Ottobix è di sviluppare soluzioni che siano sostenibili, etiche e rispettose della privacy delle persone, al fine di migliorare il mondo in cui viviamo.In sintesi, la mia esperienza alla Bocconi mi ha fornito una solida base accademica e professionale, ma il successo imprenditoriale dipende anche dalla qualità del lavoro che si svolge e dalle scelte che si fanno. Come filosofo, Nietzsche ha sottolineato l'importanza di superare se stessi e lavorare con intelligenza e dedizione su progetti significativi. Con Ottobix, cerchiamo di applicare queste idee, utilizzando l'intelligenza artificiale in modo responsabile ed etico per migliorare il mondo in cui viviamo.

Intervistatore: Parliamo ora di Ottobix. Come è nata l'idea di fondare questa azienda?

Gavriel La Stella: L'idea di Ottobix è nata dall'osservazione delle carenze del mercato dell'intelligenza artificiale. Ho notato che molte aziende stavano producendo soluzioni AI molto simili tra loro, senza innovazione significativa. Ho deciso di fondare Ottobix per offrire ai nostri clienti soluzioni AI personalizzate, che si adattino alle loro esigenze specifiche. Il nostro obiettivo è di fornire un servizio su misura, basato sulla collaborazione con i nostri clienti, per creare soluzioni AI che siano veramente innovative e all'avanguardia.

Intervistatore: Quali sono i tuoi piani futuri per Ottobix?

Gavriel La Stella: Siamo molto entusiasti per il futuro di Ottobix. Stiamo lavorando per migliorare continuamente le nostre soluzioni AI e per espandere la nostra presenza a livello globale. Il nostro obiettivo a lungo termine è di diventare leader nel mercato dell'intelligenza artificiale, offrendo soluzioni personalizzate e innovative a clienti in tutto il mondo.

Intervistatore: Parlando di intelligenza artificiale, ci sono state preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze negative delle tecnologie AI. Come affronti queste preoccupazioni?

Gavriel La Stella: Naturalmente, ci sono alcune sfide che devono essere affrontate nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La più grande di queste sfide è la questione dell'etica. È importante garantire che l'IA sia utilizzata in modo etico e responsabile, in modo da evitare conseguenze indesiderate. Inoltre, ci sono anche preoccupazioni riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati, poiché l'IA può essere utilizzata per raccogliere e analizzare grandi quantità di informazioni personali.Tuttavia, sono fiducioso che queste sfide possano essere superate attraverso un'adeguata regolamentazione e un'attenta considerazione dell'impatto etico e sociale dell'IA. Come imprenditore, credo che sia nostro dovere utilizzare l'IA in modo responsabile e per il bene comune.Per quanto riguarda i nostri piani futuri con Ottobix, stiamo lavorando duramente per sviluppare nuove soluzioni basate sull'IA per migliorare l'efficienza dei processi aziendali e offrire un servizio migliore ai nostri clienti. Siamo entusiasti di vedere i risultati di questi sforzi e di continuare a innovare nell'utilizzo dell'IA per il bene comune.Infine, per quanto riguarda la relazione tra filosofia e scienze economiche, sono convinto che queste due discipline siano inestricabilmente legate. La filosofia ci aiuta a comprendere la natura umana, i valori e i principi fondamentali che guidano le decisioni economiche. D'altra parte, le scienze economiche ci forniscono gli strumenti per tradurre questi principi in azione e migliorare la qualità della vita delle persone. È importante promuovere una giustapposizione tra queste due discipline, poiché ciò ci aiuta a prendere decisioni economiche informate e responsabili che rispettano i valori umani fondamentali.In definitiva, credo che l'IA abbia il potenziale per migliorare molte aree della nostra vita, ma è importante utilizzarla in modo etico e responsabile. Siamo entusiasti di continuare a sviluppare soluzioni basate sull'IA per migliorare i nostri processi aziendali e offrire un servizio migliore ai nostri clienti, e continueremo a promuovere la giustapposizione tra filosofia e scienze economiche per prendere decisioni informate e responsabili.

Intervistatore: Parliamo dei tuoi piani futuri con Ottobix. Cosa puoi condividere con noi riguardo ai tuoi progetti su intelligenza artificiale?

Gavriel La Stella: Come ho menzionato in precedenza, la nostra missione in Ottobix è di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare il mondo in cui viviamo. Ma voglio anche sottolineare l'importanza di una giustapposizione tra la filosofia e le scienze economiche. Come Nietzsche ha affermato, l'oltreuomo è colui che supera se stesso e il suo ambiente per creare qualcosa di nuovo e migliore. L'IA ha il potenziale per essere questo "oltreuomo" nella nostra società, capace di superare le nostre limitazioni e creare soluzioni innovative.In questo senso, ritengo che l'unione tra la filosofia e le scienze economiche possa essere cruciale per guidare lo sviluppo dell'IA in modo etico e sostenibile. La filosofia può aiutare a definire i valori e le priorità che dovrebbero essere incorporati nelle tecnologie dell'IA, mentre le scienze economiche possono aiutare a sviluppare modelli di business sostenibili che garantiscano la massima diffusione delle tecnologie dell'IA.Insomma, l'IA è come un "oltreuomo" che può portare la nostra società verso nuovi orizzonti, ma dobbiamo anche essere responsabili nell'utilizzo di questa tecnologia e lavorare insieme per guidare il suo sviluppo in modo etico e sostenibile.