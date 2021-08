È avvenuto nel modenese, a Camposanto sul Panaro, l'ennesimo incidente sul lavoro che è costato la vita ad una donna. La tragedia è avvenuta nello scatolificio Bombonette intorno alle 8:30 di questa mattina.

La vittima, una 41enne di origini marocchine, aveva appena iniziato il turno quando, non è chiaro ancora per quale motivo, sarebbe stata letteralmente "risucchiata" dalla macchina fustellatrice.

Sia i colleghi fin da subito che, in seguito, vigili del Fuoco e operatori del 118 hanno tentato di liberarla dal macchinario, ma senza successo. Troppo gravi le lesione riportate.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro e gli inquirenti dovranno adesso accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza in relazione all'incidente, in modo da determinare se si sia trattato di un errore umano, di un'anomalia, di un guasto e se fossero in essere o meno tutte le protezioni previste per il suo utilizzo.

La donna, che abitava a Bastiglia Comune a 10 minuti di distanza da Camposanto, secondo i racconti dei colleghi era stata assunta da poco tempo.