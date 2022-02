Inter - Milan è l'incontro clou della 24.a giornata di Serie A, sia per la rivalità del derby, che per il fatto che anche in questa stagione entrambe sono in lotta per aggiudicarsi il campionato.

Con quello che si disputerà sabato 5 febbraio alle 18, saranno 230 le partite che avranno visto scontrarsi tra loro le due milanesi. I nerazzurri hanno conquistato 84 vittorie, mentre sono state 77 vittorie quelle dei rossoneri, 68 i pareggi. L'Inter ha segnato 316 reti, 305 sono gstate quelle Milan.

Che cosa dicono le statistiche?

Che l'Inter ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nell'ottobre 2020 con la doppietta nei primi 16 minuti di gioco di Ibrahimovic): 6 sono stati i successi nerazzurri, mentre 4 i pareggi, in cui solo una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata.

Dalla stagione 2020/21, l'Inter - che sabato giocherà in casa - ha perso solo quattro delle 60 partite giocate in Serie A (44V, 12N), una delle quali proprio contro il Milan a ottobre 2020, con i rossoneri imbattuti da 28 incontri.

Dopo lo 0-0 contro la Juventus, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021, mentre non registra invece due pareggi di fila nella competizione dal dicembre 2020.

Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi della Serie A: quella rossonera (otto) e quella nerazzurra (sette) sono le due formazioni di questo campionato che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi.

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei derby di Milano disputati in Serie A TIM (sei con la maglia del Milan, due per l'Inter), solo Giuseppe Meazza (12), Gunnar Nordahl (11) e Stefano Nyers (11) ne contano più dello svedese nella storia della competizione.

La direzione gara è stata affidata all'arbitro Guida, coadiuvato da Carbone e Peretti, mentre Marchetti sarà il quarto uomo. Al Var Mazzoleni sarà assistito da Ranghetti.