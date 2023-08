Bagno sotto le stelle, musica jazz, show acrobatici, danze di fuoco ed eccellenze vitivinicole della Maremma, il tuo ferragosto quest’anno è al Parco Termale di Terme di Saturnia

Saturnia, Agosto 2023 - Una notte da sogno, immersi in acque termali rigeneranti, con lo sguardo rivolto al cielo stellato, inebriati dai profumi e dai silenzi della Maremma, il Parco Termale di Terme di Saturnia è pronto a regalarti un magico Ferragosto da passare in compagnia di amici, amori e famigliari.



Un’oasi di 20.000 mq dedicata al benessere, immersa nella natura maremmana: il Parco Termale di Terme di Saturnia, grazie alla ricca programmazione di attività ed eventi nella stagione estiva e alle sue piscine termali all’aperto, con idromassaggi e percorsi vascolari, è l’alleato perfetto per coloro che vivono o soggiornano in zona e che sono alla ricerca del proprio momento di benessere.



In occasione del Ferragosto 2023 il Parco Termale di Terme di Saturnia regala grandi emozioni, con una notte speciale dedicata al divertimento e al benessere fino all’una di notte: ingresso dalle ore 20.00 e a seguire Live Performance “Klaus Lessmann” Jazz Quartet, Show Acrobatici by Mariateresa Enti Latifa e Coreografie con fuoco by “Lucignolo e il Fuoco”. Fino alle ore 22 è possibile assaporare le eccellenze vitivinicole maremmane delle tenute “La Maliosa” ed “Erik Banti”. Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata https://www.saturniadayspa.com/ferragosto-2023/



Anche a ferragosto sono benvenuti i più piccoli, a cui sono dedicate interamente due piscine e che grazie all’offerta KIDS FREE entrano gratuitamente fino agli 11 anni (uno per ogni adulto pagante).

Immergersi nelle acque delle piscine del Parco Termale è un momento speciale per ritrovare una nuova energia e una pelle levigata, grazie ai benefici di un’acqua unica al mondo: l’acqua di Terme di Saturnia, definita anche “santa”, presenta incredibili proprietà benefiche rigeneranti e curative, e da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra all’interno di un cratere, alla temperatura costante di 37,5°C, a ricordare quella del grembo materno. Un dono prezioso che la natura da millenni regala con generosità.



NOTE STAMPA

120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination: un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura spontaneamente nella Sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla Sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere