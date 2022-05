Il 14 maggio 2022 il top dj producer Len Faki torna a far scatenare il Bolgia di Bergamo. E' un grande ritorno, con uno dei dj che al meglio rappresentano la storia del top club bergamasco. Per il 16esimo compleanno del locale, nell'autunno 2018, a mettere i dischi in console c'era proprio l'artista tedesco.



Resident dal 2004 del Berghain, leggendario locale berlinese, Len Faki ha costruito la sua carriera sulla sperimentazione. Che si tratti di un dj set, di un disco sulla sua etichetta, la sua techno resta sinonimo di potenza, innovazione ed eleganza. Basta ascoltare la recente raccolta "Open Space Volume 2", stampata dalla sua label Figure su un bellissimo vinile di colore giallo… Oltre ai brani dei talenti della label, spicca "Flew Away" dello stesso Len Faki, un viaggio elettronico ed ipnotico. Faki ha fatto ballare i club ed i festival più forti del pianeta, dal Tomorrowland al Cocoon fino all'Awakenings. Dopo aver fatto scatenare il Sud America, nel solo mese di maggio '22 suonerà in in Germania, Inghilterra, Olanda, fino al Baum Festival di Bogotà, e in Italia, ovviamente al Bolgia il 14 maggio. Con lui in console c'è Alex Rubino. A chiudere il cerchio in main room WM e Giusa. In Second Room il party è Lift Off, con Gio Verga, Robbie Dox e David Jager. Groovers, invece, prende vita nella Garden Room. Il club apre alle 23.30 e chiude alle 6 del mattino.

Quello del 14 maggio 2022 è soltanto l'ennesimo super party che scandisce la primavera musicale del Bolgia. Tanti i nomi che nella lunga stagione 2021 - 2022 si sono alternati al mixer. Basta citare, tra gli altri, Joseph Capriati, Marco Faraone, Ilario Alicante, Seth Troxler, Deborah De Luca. Anfisa Letyago.



14/05 Ben Faki @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/lenfaki/

Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803