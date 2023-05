Per il terzo anno consecutivo Milazzo si conferma al primo posto in “Italia City Nature Challenge”, iniziativa internazionale per il censimento della biodiversità globale, che si svolge annualmente nel weekend del 1° maggio. La grande partecipazione e l’esperienza maturata nelle due precedenti edizioni hanno permesso alla città del Capo di confermarsi al primo posto tra le città italiane partecipanti sia per numero di osservazioni effettuate, che per numero di specie individuate.

Grazie a questi numeri Milazzo risulta inoltre terza in tutta Europa, dopo le due città austriache di Graz e Salisburgo e addirittura nella Top 30 mondiale, guidata come lo scorso anno dai sudamericani di La Paz (Bolivia). L’evento, curato in sede locale dal Mu.Ma., è stato patrocinato dal Comune di Milazzo e dall’A.M.P. Capo Milazzo a livello cittadino, mentre a livello nazionale è supervisionato dal Cluster Biodiversità Italia e dal CESAB, col patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ispra, WWF e Marevivo. “Una bella soddisfazione per la nostra città – ha detto il Sindaco Pippo Midili –. Manifestazioni, come queste, permettono di promuovere un habitat unico e al tempo stesso avvicinare i cittadini alla natura e scoprire la ricchissima biodiversità locale. L’Amministrazione punta molto sull’ambiente quale risorsa non solo da tutelare; ma anche da promuovere per il rilancio economico della nostra città. Ambiente e turismo possono e devono rappresentare un binomio inscindibile, dal quale partire per generare un’economia giovane e dinamica ed è questo il percorso che vogliamo seguire”.

Va detto che Milazzo ha partecipato al censimento con una superficie molto minore di quella di tante altre Città con milioni di abitanti: ad esempio la seconda italiana per osservazioni e specie individuate è risultata Roma, che ha partecipato con una superficie territoriale molto più estesa e con oltre il doppio dei cittadini, che si sono cimentati nelle osservazioni naturalistiche. Le importanti informazioni raccolte sulla biodiversità di Milazzo sono il frutto della collaborazione tra gli organizzatori e i “Cittadini Scienziati” (giovani e adulti) appassionati della natura, che sono riusciti a effettuare oltre 17.000 osservazioni utilizzando la piattaforma iNaturalist (incrementando il numero di osservazioni del 2022 che era di circa 10.000).

L’aspetto ancora più importante è legato al numero di specie animali e vegetali censite, che quest’anno ha raggiunto quota 2.110 di molto superiore alle circa 1.500 specie individuate nel 2022. Si tratta di un risultato impressionante, che ha permesso di figurare al 22° posto globale per osservazioni e al 26° posto per numero di specie censite, superando nella sfida amichevole tra le città di tutto il mondo non solo Roma, ma anche metropoli come Parigi, New York, e Berlino”.

“Il Mu. Ma. – aggiunge il biologo Carmelo Isgrò – ringrazia tutti i “Cittadini Scienziati” che hanno partecipato alla “City Nature Challenge 2023 Milazzo”. É stata un’occasione ideale per promuovere la biodiversità unica, speciale e bellissima del nostro territorio e mettere la nostra città su un piedistallo in modo che tutto il mondo possa conoscerla, un grande risultato che non solo è simbolo di una straordinaria ricchezza di biodiversità; ma anche di grande collaborazione e coesione tra i cittadini. Tutti i dati raccolti sono immediatamente disponibili e costituiscono una importante banca dati utilizzabile da scienziati e studiosi della biodiversità globale presente, che rappresenta un termometro in grado di farci comprendere lo stato di salute dell’ambiente”.