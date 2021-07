E vivaddio... finalmente Renzi ha confessato! Come riporta un'agenzia di Askanews, Matteo Renzi, in un'intervista alla trasmissione Anni Venti Estate, in onda questo mercoledì sera su RaiDue, ha dichiarato:

"Quando abbiamo fatto le unioni civili la sinistra ci provava da 15 anni, abbiamo fatto una mediazione, messo la fiducia e approvato una legge grazie alla quale oggi più persone hanno diritti. Sul ddl Zan sono quasi andati sotto a scrutinio palese, ora stanno brigando per andare a settembre perché così il generale agosto stempera l'attenzione, mentre lasciamo altro tempo persone senza diritti. Noi vogliamo la legge, invece la sinistra fa così: sui diritti fa i convegni e non porta a casa le leggi. Andiamo sul testo Scalfarotto e approviamo la legge prima della pausa estiva".

Preoccupato - figuriamoci quanto! - che il ddl Zan possa essere slittare a settembre viste le scadenze in corso che al Senato non ne hanno permesso la calendarizzazione per i prossimi giorni di luglio, Renzi ha ripreso a blaterare sulla solita solfa dell'accordo in base al quale il disegno di legge contro l'omotransfobia dovrebbe diventare un disegno di legge... contro non si sa bene cosa, visto che l'omotransfobia dovrebbe essere dimenticata per far felice Salvini.

Ma la verve polemica del politico di Rignano sull'Arno, stavolta lo ha fatto straparlare, facendolo scivolare sulla buccia di banana del "Noi vogliamo... la Sinistra invece".

Il leader di Italia Viva (ma non si sa ancora per quanto) ha ripetuto in tutte le salse che "lui" era di sinistra, e che chi non lo avesse voluto ammettere era in malafede.

Adesso, è passato ai distinguo:

"Noi vogliamo la legge, invece la sinistra..."

E vivaddio... finalmente Renzi ha detto (inconsapevolmente, ma l'ha detta) una cosa sincera in vita: lui con la sinistra non ha niente a che fare. Che le campane suonino a festa!

Ma non è neppure da scartare la possibilità che la dichiarazione non gli sia sfuggita, ma fosse invece ben meditata per rassicurare il suo nuovo alleato, (probabilmente tramite un accordo tra Italia Viva e Forza Italia), Matteo Salvini. In fin dei conti, quello che per le persone normali è una porcata, per Renzi è politica.