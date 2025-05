Ormai lo sfigmomanometro per misurarsi la pressione arteriosa in casa è un oggetto comune, alla stregua del termometro per misurare la temperatura e accertarsi dell'eventualità ci sia la febbre o meno.

Al di là del fatto che si dia per scontato che ognuno, con l'ausilio di ogni apparecchio elettronico, si sappia misurare la pressione, resta il fatto da considerare che è anche oggetto di domande da parte dei pazienti, se misurare la pressione utilizzando il braccio sinistro o destro sia alla fine la stessa cosa.

Una domanda che parrebbe scontata, ma che non lo è affatto, considerato che è una domanda più che legittima e soprattutto la risposta deve per forza soddisfare determinati elementi da considerare. Infatti, almeno la prima volta che si misura la pressione in casa è quasi indispensabile utilizzare il braccio sinistro, e successivamente il destro.

I motivi sono molteplici, premettendo che di norma una differenza di valori fra un braccio e un altro, di norma superiori a 10 mm di mercurio sono da considerarsi la norma assoluta, un tempo addirittura il valore ritenuto normale era ancora maggiore, potendo superare i 15 mm di mercurio. Ma, c'è un ma... se il valore si discosta sensibilmente dai 10 mm di mercurio in su, possono esserci anche uno o più problemi e qualche volta anche seri.

