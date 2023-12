Aggredito il capo ufficio tecnico del Comune di Villabate, da un ristoratore della zona. I carabinieri, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo su richiesta della procura, nei confronti di 54enne, palermitano, titolare di un bar accusato di violenza e minacce a pubblico ufficiale aggravate dal metodo mafioso.

Le indagini, del nucleo investigativo, hanno accertato che il dirigente comunale sarebbe stato vittima di minaccia sino all'aggressione, a opera dell’indagato, un imprenditore nel settore della ristorazione, in relazione al rilascio di autorizzazioni amministrative riguardanti un’attività commerciale gestita dallo stesso. Il titolare avrebbe minacciato e aggredito il funzionario per strada e in pieno giorno. L’indagato è stato portato al carcere Pagliarelli in attesa

dello sviluppo delle indagini.