Sarà visibile giorno 1 gennaio 2021 alle ore 18:00 il cortometraggio su Eleonora Baeli, prodotto e realizzato dalla “Ro.Mar Film” in partnership con l’associazione “Il Cappellaio MR” di Rometta Marea, con ViviSerro Compagnia di idee e Cultura di Serro Villafranca Tirrena, che narra la storia della bella nipote del Barone Onofrio, che si innamorò perdutamente del figlio del campiere della tenuta Giacomo Foti, una storia d’amore tra i due giovani, che ha avuto l’epilogo degli amori impossibili e nel tempo ha inspirato la ricerca e la fantasia di tanti narratori, come Carlo Catanzaro, che nel libro “Dicerie” racconta di don Onofrio Baeli, il quale dopo l’acquisto dei terreni di San Nicolò al Capo di Milazzo, divenne barone della tenuta e delle sue bizzarrie, come le cene del Barone presso uno scoglio piatto, che erano soliti apparecchiare con preziose tovaglie e con preziose stoviglie, imbandire con cibo e vino e poi alla fine del pasto lasciare che le onde del mare sparecchiassero… Racconta di Eleonora corteggiata da molti giovani benestanti e invece lei innamorata del figlio del campiere.

Oggi il professor Enzo Cicero, docente di Filosofia teoretica ed esperto di teatro e cinema, autore della sceneggiatura della prima opera della RO.MAR “Malatia”, scrive la sceneggiatura di questa misteriosa storia, la cui regia è affidata a Carmelo Formica, noto per le sue esperienze pregresse di attore e per le sue magistrali interpretazioni, regista e sceneggiatore di numerosi lavori teatrali.

Il Cast e la Troupe delle riprese che si sono mossi dai terreni della fondazione Lucifero, dal Castello di Milazzo alla costa del Messinese consta di ben 50 elementi tra attori, tecnici, truccatori e altre maestranze, una grande macchina, un grande progetto che nasce dalla volontà di valorizzare e trasmettere il nostro Patrimonio storico e culturale, grazie ai talenti del nostro territorio, ci riporta al 1640 ricreando la suggestione degli ambienti, dei costumi d’epoca e della vicenda avvolta ancora da un alone di mistero e di sorprese. Il progetto è stato patrocinato dal Comune di Milazzo che ha concesso il permesso delle riprese nei luoghi interessati.

Il Trailer è visibile in HD sul Canale Youtube della Romar Film:

youtu.be/tdl-6KyYyag