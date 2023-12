I panettoni non possono mancare sulle tavole degli italiani nel periodo delle festività natalizie. Il panettone è un dolce tipico natalizio che da Milano si è diffuso via via in tutta Italia. Nei supermercati se ne trovano di molte marche ma è consigliabile pensare all’acquisto di un panettone prodotto seguendo i ritmi artigianali. La differenza si noterà già dal primo boccone. Sono molti i fattori che determinano la bontà di un dolce. Tra questi l’impiego di lievito madre. Da considerare anche l'eccellenza delle materie prime: a partire dalle farine impiegate per la lavorazione.

Panettoni d’eccellenza

Ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, sta riscuotendo molto successo la produzione di panettoni artigianali portata avanti dal Krystall uno dei locali di maggiore eccellenza del territorio. Anche in questo ambito l’imprenditore anguillarino ha scelto di lavorare al top affidandosi in primo luogo a materie prime di alta gamma. Il lievito madre che utilizza deriva da quello di un pasticcere del Reatino che lo ha custodito con amore e passione per anni. Le farine impiegate sono tutte italiane. Il burro utilizzato arriva dalla Francia. Provengono invece da Bronte i pistacchi utilizzati per produrre la variante al pistacchio. La lievitazione di almeno tre giorni rende il prodotto finale estremamente soffice.

Scelta consapevole

Una lavorazione che può essere definita di alta gamma nella quale non si impiegano miscele, né si ricorre a trasformazioni di derivazione industriale. Panettoni e pandori diventano così non solo un corollario al pranzo natalizio ma una scelta consapevole di un prodotto d’eccellenza che arriva da anni di esperienza nel settore della ristorazione seguendo sempre il filo rosso della estrema qualità delle materie prime.

Lavorazione artigianale

Nella pasticceria Krystall di Anguillara - locale di tendenza gestito con professionalità - la produzione di panettoni e pandoro segue ritmi più lenti e soprattutto si avvale della professionalità di mastri pasticceri. Il risultato di tanta dedizione è tale che a partire dal prossimo anno l’imprenditore ha deciso di prendere parte ai numerosi concorsi dedicati ai lievitati che si tengono a ridosso delle festività natalizie. Una sfida importante e molto agguerrita. Nel frattempo per queste festività 2023 chi voglia fare bella figura con parenti ed amici può recarsi ad Anguillara al Krystall per assaggiare dal vivo una fetta di panettone o pandoro, rigorosamente artigianali. Per i palati più esigenti si possono trovare anche le varianti al cioccolato, al pistacchio o ai frutti di bosco. La confezione è tutta rossa, in omaggio alla cromia natalizia ma anche alla passione per la scuderia Ferrari.