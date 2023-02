Il Festival di Sanremo 2023 ha vissuto un momento inaspettato nella sua ultima serata, grazie alla performance di Rosa Chemical. Durante la sua esibizione finale, il cantautore ha ballato provocantemente su Fedez, il marito di Chiara Ferragni, seduto in platea. Ha poi portato Fedez sul palco e, alla fine della canzone, lo ha baciato con passione. Questo gesto ha sorpreso sia Fedez che Chiara Ferragni, che ha reagito scherzando durante la pubblicità. La scena è diventata subito virale in rete e sta generando molte reazioni online.



Durante un'intervista in diretta su RTL 102.5 all'Indignato Speciale, Rosa Chemical ha parlato delle polemiche scatenate dal bacio e ha sottolineato che non era stato pianificato.

"Stiamo parlando solo di quel bacio, ma non era nulla di preparato. Era solo una performance, siamo artisti e facciamo anche questo", ha dichiarato. Rosa Chemical ha voluto inviare un messaggio di amore, libertà e uguaglianza con la sua presenza al Festival e, nonostante tutte le polemiche, è risultato ottavo classificato, il che significa che il suo messaggio è stato capito dal pubblico.

Quando gli è stato chiesto se Chiara Ferragni si fosse arrabbiata per il bacio, Rosa Chemical ha risposto che non aveva avuto alcun confronto con lei e che sperava che non fosse arrabbiata. In ogni caso, il cantante si dice soddisfatto di come è andato il Festival, affermando di aver vinto grazie alla libertà di espressione che ha avuto durante l'evento.