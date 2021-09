Spesso i fratelli Mattia e Maicol Ferrini vengono scambiati per gemelli. Originari di Forlì, ovvero romagnoli purosangue, classe 1998/1997, in effetti hanno tante cose in comune, oltre all'aspetto. Prima di tutto, un amore assoluto per la musica che dà energia, ovvero un mix vincente tra pop e dance.

Quando sono sul palco e quando fanno musica in studio si fanno chiamare Ferrinis e hanno deciso di lavorare forte sulla loro passione durante la quarantena. Hanno avuto il coraggio di mettersi totalmente in gioco, proponendo musica per tutti, quella che magari fa muovere a tempo oppure rilassare, ma in qualche modo mette sempre il sorriso.

Il loro esordio su YouTube è arrivato a giugno 2020, con "Balla Con La Luna", una canzone che esprime un concetto di libertà cioè il volersi divertire e non pensare alla situazione difficile che stavamo tutti vivendo... e da allora, per quel che riguarda la loro carriera, sembra passato un secolo, non poco più di un anno, un periodo in cui hanno pubblicato altre canzoni davvero coinvolgenti come "Davy Crockett", "Roulette" e "Sale".

In pochi mesi, infatti i Ferrinis sono diventati un punto di riferimento per ragazzi e non solo. I numeri parlano chiaro: i loro video su YouTube sono arrivati a milioni di visualizzazioni, su Spotify lo streaming va a gonfie vele, con "Davy Crockett" che ha superato i 500.000 ascolti e gli altri non vicini ai 400.000, mentre i follower dei Ferrinis su https://www.instagram.com/ferriniis/ sono oltre 11.000... E non è tutto, i media sono interessati a un duo che rappresenta una nuova dimensione della pop music, giocando da protagonisti nel settore in cui giocavano Benji e Fede, che da tempo ormai hanno deciso di separarsi.

E' davvero difficile dove potranno arrivare i Ferrinis. La loro ascesa potrebbe essere davvero lunga ed arrivare ai vertici della musica italiana, perchè i due artisti non solo amano tutto ciò che comprende la musica. In ogni brano innovano in qualche modo lo scenario musicale, pur restando sempre vicini all'eccellenza del pop.