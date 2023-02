I Consiglieri comunali Maria Magliarditi e Antonio Amato, che da alcune settimane erano transitati nel gruppo “Misto”, hanno comunicato di aver costituito un nuovo gruppo consiliare, denominato “CambiaMente” nell’ottica di sviluppare “una azione politica congiunta finalizzata alla crescita economica e turistica della città attraverso una serie di attività, che siano espressione della volontà soprattutto del mondo giovanile”. “CambiaMente – ha detto Magliarditi, che sarà anche la capogruppo (Amato vice) – nasce dalla consapevolezza di un’azione comune che entrambi in questo biennio politico abbiamo promosso in Aula. L’intento è continuare a lavorare concretamente alla rinascita della nostra città, sui buoni propositi perseguiti finora; ma con un input in più per una trasformazione, di cui la politica secondo noi ha bisogno. Da qui il nome “CambiaMente”, perché il cambiamento deve necessariamente partire da un cambio di mentalità”.