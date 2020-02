Si chiamavano Giuseppe Cicciù (52 anni) e Mario Di Cuonzo (59 anni), i due macchinisti che il presidente Mattarella ha correttamente definito due nuove vittime del lavoro”, decedute giovedì mattina in seguito al deragliamento del Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno.

Il treno, partito dalla stazione di Milano alle 5:10, viaggiava a circa 290 km/h quando, nei pressi di Lodi - per l'esattezza a Ospedaletto Lodigiano - la motrice in testa al convoglio è letteralmente uscita dai binari, finendo contro un mezzo - forse un carrello - che si trovava sul binario parallelo, per poi terminare la sua corsa contro una palazzina delle ferrovie. I corpi dei due macchinisti sono stati recuperati ad alcune centinaia di metri dal luogo dell'impatto

Le altre carrozze hanno proseguito la corsa, con il convoglio, di cui la seconda carrozza si è ribaltata, che si è fermato ad un chilometro dal luogo del deragliamento.





#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 8:30, incidente ferroviario: deceduti i due macchinisti, 28 i feriti. Prosegue il lavoro delle squadre di #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza dei convogli pic.twitter.com/fskFGqOjxU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020



Ancora oscura la dinamica dell'incidente, in cui sono rimasti feriti anche i 28 passeggeri e gli altri tre ferrovieri che in quel momento stavano viaggiando sul Freccia Rossa. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

A seguito dell'incidente vi sono state ripercussioni su gran parte della linea ferroviaria nazionale con ritardi e cancellazioni.

Alcuni lavori ieri sarebbero stati effettuati nei pressi dove è avvenuto il deragliamento. Una zona, quella al confine tra Emilia e Lombardia, non molto fortunata per il traffico ferroviario. Infatti, non distante dal luogo del disastro odierno, 23 anni fa - alle 13:26 del 12 gennaio 1997 - il Pendolino ETR 460 numero 29 deragliò nei pressi di Piacenza provocando la morte di 8 passeggeri ed il ferimento di altri 36, a causa dell'eccessiva velocità in una curva. Quella di allora era però la "vecchia" linea ferroviaria, mentre quella attuale è la nuova realizzata per l'alta velocità.