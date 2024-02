In un mondo dove l'artigianato si fonde con la passione per la musica, abbiamo l'opportunità unica di immergerci nelle parole di un artigiano che non solo crea gioielli unici ispirandosi agli anni '60 e '70, ma che vede nella musica una fonte inesauribile di ispirazione. Daniele Guida, di Guida Gioielli, con progetti ambiziosi in cantiere e una partecipazione entusiasta ad eventi significativi come "Il Salotto delle Celebrità" in occasione del Festival di Sanremo, scopriremo come la musica degli anni d'oro abbia plasmato la sua arte e i suoi sogni. Dal profondo legame con artisti del calibro di Cocciante, Claudio Baglioni e Eros Ramazzotti, esploreremo il percorso di un artigiano che sogna in grande, tra passato, presente e futuro.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

La mia missione nel settore è quella di contraddistinguermi dagli altri , fare oggetti unici , essendo un artigiano mi ispiro molto agli anni 60/70 .



“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

I progetti futuri sono quelli di riuscire chissà forse ad aprire nuovi punti vendita.



“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Partecipare a questo evento per me è molto significativo , visto che sono sempre stato appassionato di musica per e un sogno che si avvera. Le motivazioni che mi hanno spinto ad essere qui presente è quella di conoscere una realtà che ho sempre visto solo dalla tv. Le aspettative sono quelle di poter far conoscere a quanta più gente possibile i miei gioielli realizzati con cura ma soprattutto con tanto amore.



"In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?

Il mio legame con la musica e un legame sviscerale , sono cresciuto cn pane e musica. Ho ascoltato da bambino tanta musica infatti sono appassionato dalla musica anni 60/70. Gli artisti che mi hanno influenzato molto sono stati Cocciante , Claudio Baglioni Eros Ramazzotti. E tanti altri