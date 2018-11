Chieti, Genieri dell'Esercito neutralizzano e disinnescano ordigno da 250 libbre

Una bomba di aereo di fabbricazione inglese ad alto esplosivo e dal peso di 250 libbre risalente alla seconda guerra mondiale è stata neutralizzata e disinnescata dagli Artificieri dell'Esercito dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, unità specialistica alle dipendenze della Brigata Pinerolo. L'ordigno è stato rinvenuto ieri per caso in un terreno privato coltivato.

L'operazione è stata davvero molto delicata e rischiosa, condotta sul campo da un team di artificieri specialisti, esperto nel settore della disattivazione di ordigni esplosivi regolamentari e di circostanza. È stata rimossa la spoletta di testa e poi è avvenuto il trasporto per la definitiva neutralizzazione, in un'area idonea individuata in una cava situata in località Canosa Sannita (CH).

I comuni di Poggiofiorito ed Arielli con i rispettivi insediamenti industriali sono stati fatti sgomberare totalmente per garantire un'adeguata cornice di sicurezza. Anche la fase preparatoria alla neutralizzazione al disinnesco è stata impegnativa e delicata: sono state messe in atto le imponenti misure di mitigazione del rischio in modo da scongiurare gli effetti causati da un' eventuale detonazione accidentale.

Gli Specialisti dell'11° Reggimento Genio con sede a Foggia, entrano in azione quotidianamente coordinati dal Comando Forze Operative Sud di Napoli, nella propria area di competenza, obiettivo: disinnescare ordigni bellici rinvenuti occasionalmente.

Negli ultimi dieci anni L'Esercito ha svolto circa oltre 3.500 interventi di bonifica su tutto il territorio nazionale, inoltre l'Esercito è l'unica Forza Armata preposta alla formazione e all'aggiornamento degli artificieri delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.

I reparti del Genio dell'Esercito, grazie alle esperienze maturate nei teatri operativi ed alla elevata connotazione "dual-use" operano in favore della comunità nazionale sia con la bonifica di residuati bellici ancora ampiamente presenti nel territorio nazionale, sia in caso di pubbliche utilità a favore della popolazione civile.