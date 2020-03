Nel video, la storia del maggiolino Volkswagen, un’auto diventata icona, conosciuta da tutti.

La vettura del popolo è nata per dar seguito al volere di Hitler di realizzare un'automobile che potesse essere in grado di motorizzare il popolo tedesco. A realizzare il progetto fu scelto l'ingegnere Ferdinand Porsche, con il compito di creare un'auto compatta, economica, semplice e robusta, facile da costruire in serie ed economicamente accessibile a tutti.

Così nacque il Maggiolino...