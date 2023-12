Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio

“La vita non aspetta” è il nuovo singolo del poliedrico cantautore Marco Rò, sui principali stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano, distribuito da Amuse, vede la collaborazione di Dario Falasca per la parte musicale, ed è stato prodotto da Romabbella Records con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Fabrizio Palma e la consulenza musicale di Lorenzo Sebastianelli. Il sound, curato nei minimi dettagli, possiede una veste attuale e di tendenza, ma evidenzia nello stesso tempo la forte personalità dell’artista, maturità acquisita da tanti anni di musica sulle spalle tra pubblicazioni e palchi. Le melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto rendono il tutto estremamente radiofonico e l’interpretazione, intima e sentita di Marco Rò dona un’ulteriore spinta emotiva. “La vita non aspetta” è una riflessione su quanto tempo ed energie concediamo alla ricerca di una felicità che spesso appare sfuggente, dimenticando che il percorso dell’esistenza non è una gara di velocità.

Il singolo ha anche un videoclip, presto in anteprima nazionale, con la regia di Edoardo Taddei e Beatrice Campagna, ed è stato realizzato da Restart Media Company con la produzione esecutiva di Stefano Bacchiocchi.

“E anche se nel tempo dell’inganno la verità è un affanno, ciò che rende unico il tuo viaggio è il coraggio di essere quello che puoi.” Marco Rò

Storia dell’artista

Marco Rò è un cantautore romano, ex voce dei “Clyde” (Senza Controllo - 2004 Videoradio) con tanta esperienza live e collaborazioni per la tv, come cantante, musicista e corista. Pubblica l’EP “Un Mondo Digitale” (2011 - Novo Sonum/Edel) e “A un Passo Da Qui” (2017 - Romabbella Records), album “sociale” nato fra Inghilterra, Russia e Medio Oriente e nel quale sono presenti diverse collaborazioni, fra cui quella con il cantautore Marco Conidi. La titletrack del disco è inserita nella playlist del M.E.I. “Materiale Resistente 2.0” ed il video è uno dei vincitori del Roma Videoclip 2016. Firma la colonna sonora dei documentari “Matrimonio Siriano” e “Matrimonio Siriano, un nuovo viaggio” di Laura Tangherlini e della serie web “L’Anima de Roma” diretta da Fabrizio Giannini per il collettivo “The Cerebros”, con il quale collabora. Apre l’ultima data del tour “Sulla strada, controvento” dei Modena City Ramblers e partecipa agli eventi di “Risorgimarche 2019”, occasione in cui si esibisce anche con Neri Marcorè. Nel 2020 pubblica il suo ultimo EP “3”, interamente registrato presso l’Abbey Road Institute di Londra negli storici studios, avvalendosi della collaborazione di Jack Lewin al pianoforte e Gabriëlle Stok alla chitarra e dal quale vengono estratti i due videoclip “Laura” e “L’abitudine” (2021 - Romabbella Records / Blue Art).

