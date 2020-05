Queste cuffie true wireless sono il prodotto del momento e grazie a questa recensione sarà possibile capire se potranno soddisfare le proprie esigenze. Le cuffie in questione sono le Tronsmart Onyx Ace.

Queste cuffie hanno un design che si "ispira" a quello delle AirPods ed anche la custodia segue le linee del prodotto Apple. La custodia, tra l'altro, ha una doppia funziona: oltre a proteggere le Tronsmart Onyx Ace, permette anche di ricaricarle.

Queste cuffie si inseriscono in una fascia di prezzo in cui la concorrenza non manca, ma questo prodotto può rappresentare una delle migliori alternative sul mercato grazie ad un prezzo contenuto, intorno ai 30 euro.







Queste le sue caratteristiche principali: