Sicurezza dei civili e degli impianti nucleari

I leader dell'UE hanno sottolineato che l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina "viola palesemente il diritto internazionale" e "compromette la sicurezza e la stabilità mondiali ed europee".

I leader dell'UE hanno inoltre dichiarato che "la responsabilità ricade interamente sulla Russia e sulla Bielorussia, sua complice" e che i responsabili saranno chiamati a rispondere, anche per gli attacchi indiscriminati contro civili. A tal proposito hanno anche accolto con favore la decisione del procuratore della Corte penale internazionale di avviare un'indagine e hanno chiesto che siano immediatamente garantite la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini.

Esigiamo che la Russia cessi le sue azioni militari e ritiri tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina, immediatamente e senza condizioni, e che rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

I capi di Stato o di governo dell'UE

I leader dell'UE hanno sottolineato la loro determinazione ad aumentare in misura ancora maggiore la pressione sulla Russia e sulla Bielorussia e a fare in modo che le sanzioni adottate siano pienamente attuate. L'UE ha adottato sanzioni significative ed è pronta a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni.



L'UE sostiene il popolo dell'Ucraina

I leader dell'UE hanno elogiato il popolo dell'Ucraina per la difesa del proprio paese e dei valori condivisi della libertà e della democrazia. Hanno dichiarato che l'UE e i suoi Stati membri continueranno a fornire, in modo coordinato, sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario, come anche sostegno alla ricostruzione di un'Ucraina democratica.

Gli Stati membri dell'UE offrono protezione temporanea a tutti i rifugiati di guerra dell'Ucraina e sono determinati a continuare a dar prova di solidarietà e a fornire sostegno ai rifugiati e ai paesi che li ospitano.

A tal proposito, i leader dell'UE hanno chiesto che siano messi a disposizione fondi mediante una rapida adozione della proposta relativa all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e mediante ReactEU.

Hanno inoltre esortato la Russia a:

rispettare pienamente gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale umanitario

garantire l'accesso umanitario sicuro alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina

consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andare via



Relazioni dell'UE con l'Ucraina



L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea

I capi di Stato o di governo dell'UE

I leader dell'UE hanno riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta fatta dall'Ucraina, come indicato nell'accordo di associazione. Il Consiglio ha agito con rapidità e invitato la Commissione europea a presentare il suo parere sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'UE conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. Nell'attesa di detto parere e senza indugio i leader si sono impegnati a rafforzare ulteriormente i legami e ad approfondire il partenariato con l'Ucraina.

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare i suoi pareri sulle candidature della Repubblica di Moldova e della Georgia.



Rafforzare la sovranità europea

I leader dell'UE discuteranno di come rafforzare la sovranità europea, ridurre le dipendenze e mettere a punto un nuovo modello di crescita e di investimento.

In tale contesto i leader dell'UE si concentreranno su tre questioni fondamentali:

rafforzare le nostre capacità di difesa

ridurre la nostra dipendenza energetica, in particolare dal gas, dal petrolio e dal carbone russi

costruire una base economica più solida





Questa la dichiarazione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sulle nuove sanzioni che l'Europa applicherà alla Russia.

Continua la spietata invasione russa dell'Ucraina. I civili vengono attaccati senza sosta, anche nelle scuole, nei condomini e negli ospedali. E nonostante le ripetute offerte da parte ucraina, la Russia non ha mostrato alcuna volontà di impegnarsi seriamente finora nei negoziati per una soluzione diplomatica. Invece, tutto ciò che sentiamo sono nuove bugie e false accuse. E cinicamente, i corridoi umanitari o non sono ancora aperti o vengono bombardati dalle forze russe poco dopo che sono stati annunciati.Quindi oggi, noi, l'UE ei nostri partner nel G7, continuiamo a lavorare di pari passo per aumentare la pressione economica contro il Cremlino. Le tre ampie ondate di sanzioni che abbiamo adottato, così come l'estensione del loro campo di applicazione questa settimana, hanno colpito duramente l'economia russa. Il rublo è precipitato. Molte importanti banche russe sono tagliate fuori dal sistema bancario internazionale. Le aziende stanno lasciando il Paese, una dopo l'altra, non volendo che i loro marchi siano associati a un regime omicida. Domani prenderemo un quarto pacchetto di misure per isolare ulteriormente la Russia e prosciugare le risorse che utilizza per finanziare questa guerra barbara.In primo luogo, negheremo alla Russia lo status di nazione più favorita nei nostri mercati. Ciò annullerà importanti vantaggi di cui gode la Russia in quanto membro del WTO. Le aziende russe non riceveranno più un trattamento privilegiato nelle nostre economie. Lavoreremo anche per sospendere i diritti di appartenenza della Russia alle principali istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. Faremo in modo che la Russia non possa ottenere finanziamenti, prestiti o altri vantaggi da queste istituzioni. Perché la Russia non può violare gravemente il diritto internazionale e, allo stesso tempo, aspettarsi di beneficiare dei privilegi di far parte dell'ordine economico internazionale.In secondo luogo, continueremo a fare pressione sulle élite russe vicine a Putin, alle loro famiglie e ai facilitatori. Questo è il motivo per cui i ministri delle Finanze, della Giustizia e degli Affari interni del G7 si incontreranno la prossima settimana per coordinare la task force che abbiamo istituito contro i compari di Putin.Terzo, ci stiamo assicurando che lo stato russo e le sue élite non possano utilizzare criptovalute per aggirare le sanzioni. Fermeremo il gruppo vicino a Putin e agli artefici della sua guerra dall'utilizzare questi beni per crescere e trasferire la propria ricchezza.In quarto luogo, vieteremo l'esportazione di qualsiasi bene di lusso dell'UE dai nostri paesi alla Russia, come colpo diretto all'élite russa. Coloro che sostengono la macchina da guerra di Putin non dovrebbero più essere in grado di godersi il loro stile di vita sontuoso mentre le bombe cadono su persone innocenti in Ucraina.Quinto, cosa molto importante, vieteremo l'importazione di beni chiave nel settore siderurgico dalla Federazione Russa. Ciò colpirà un settore centrale del sistema russo, lo priverà di miliardi di proventi delle esportazioni e garantirà che i nostri cittadini non sovvenzionino la guerra di Putin.Infine, proporremo un grande divieto di nuovi investimenti europei nel settore energetico russo. Perché non dovremmo alimentare la dipendenza energetica che vogliamo lasciarci alle spalle. Questo divieto riguarderà tutti gli investimenti, i trasferimenti di tecnologia, i servizi finanziari, ecc., per l'esplorazione e la produzione di energia, e quindi avrà un grande impatto su Putin.L'UE è fermamente con il coraggioso popolo ucraino. Ecco perché, proprio questa mattina, abbiamo erogato 300 milioni di euro in assistenza macrofinanziaria di emergenza per sostenere le finanze dell'Ucraina. Questa è la prima tranche del nostro pacchetto di aiuti finanziari da 1,2 miliardi di euro. Altri seguiranno. Questa crisi è senza precedenti. E così è l'unità e la velocità di reazione che le nostre democrazie hanno mostrato finora. Me lo avete già sentito dire e lo ripeto fermamente: l'Ucraina prevarrà.