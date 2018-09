A Firenze l'Opificio delle Pietre Dure

Il Museo Opificio delle Pietre Dure a Firenze è uno dei più famosi laboratori artistici del Rinascimento italiano, fondato nel 1599 dalla famiglia dei Medici per realizzare elaborate opere in pietra intarsiate con pietre preziose e semipreziose, col fine di decorare non solo le loro residenze ma anche altre strutture come la Cappella dei Principi nella Basilica di San Lorenzo a Firenze.

La tecnica, la cui idea originaria provenne dall'intarsio bizantino, fu perfezionata dai maestri dell'Opificio.

Gli artigiani eccezionalmente esperti hanno avuto il delicato compito di intarsiare sottili faccette di pietre semipreziose selezionate appositamente per il loro colore, brillantezza e grana, per creare elaborate scene decorative ed effetti pittorici spesso raffiguranti fiori, frutti e animali.

In questo modo venicano create opere d'arte di grande raffinatezza, dagli arredi ai murales e agli ornamenti.

Oggi, gli artigiani formati all'Opificio si concentrano principalmente sui lavori di restauro e molti assistono i grandi musei del mondo nei complicati programmi di restauro.

Il museo collegato all'attuale laboratorio dell'Opificio contiene molti esempi della collezione medicea di pietre dure scolpite, mosaici, intarsi e sculture, oltre a pezzi importanti come i paesaggi fiorentini e del nord, e modelli e pannelli per la Cappella dei Principi .

Molti degli oggetti esposti sono decorati con scene floreali, di frutta e animali, ma alcuni hanno scene più pittoresche come la famosa vista di Piazza della Signoria. C'è anche un camino barocco coperto di malacite, una pietra verde brillante.

La collezione viaggia attraverso la storia con mostre di opere secolari risalenti all'epoca dei Medici, e opere più recenti come vasi, piani d'appoggio e persino un'arpa in stile Art Nouveau. Le opere includono l'originale "pietra dura", la "paesina", una pietra fiorentina locale utilizzata per la sua particolare consistenza, i marmi policromi, la "scagliola" un finto marmo ricavato da un tipo di intonaco usato negli anni successivi e tavoli del XIX secolo creati con uno straordinario occhio per i dettagli.



Con il contributo di Le Pietre Srl