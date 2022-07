Il Leeds United, in un breve comunicato sul proprio sito web, questa mattina ha confermato la notizia del passaggio di Raphinha al Barcellona, annunciando che il suo ex giocatore è già in Spagna per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto.

Il Barcellona si sarebbe garantito le prestazioni del calciatore brasiliano, in precedenza legato ai whites fino al 2024, per circa 58 milioni di euro, più ulteriori 9 milioni di bonus, per un valore complessivo di 67 milioni.

Tanto? Difficile dirlo, ma per chi abbia visto qualche sua partita in Oremier, spesso, Raphinha dava l'impressione di essere il solo giocatore che il Leeds avesse schierato in attacco... lo vedevi a destra portare avanti la palla, che riceveva sul lato opposto, per poi passarla al centro dove, naturalmente, lui la calciava verso la porta.

La ricostruzione è sicuramente esagerata, ma uno come Raphinha, considerando le sue qualità tecniche e la sua capacità di ricoprire qualsiasi ruolo in attacco (dal suggeritore all'esterno, fino al centrale), è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in squadra. Sarà difficile per Jesse Marsch, che a metà della scorsa stagione ha scalzato el loco Bielsa dalla panchina del Leeds, poterlo sostituire con un altro calciatore di altrettanta qualità.