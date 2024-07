Stefano Venier: Snam è tra le prime 500 aziende più sostenibili a livello mondiale nella speciale classifica delle “World’s Most Sustainable Companies for 2024”, realizzata da Statista e dal settimanale statunitense Time con l’obiettivo di evidenziare le best practices delle imprese in tema di sostenibilità.



Stefano Venier: la vision sull’impegno sostenibile di Snam

Snam, guidata da Stefano Venier, è tra le prime 500 aziende più sostenibili a livello mondiale nella speciale classifica delle “World's Most Sustainable Companies for 2024”, realizzata da Statista e dal settimanale statunitense Time con l'obiettivo di evidenziare le best practices delle imprese in tema di sostenibilità. Tale risultato attesta la validità del percorso che Snam ha intrapreso in ottica di transizione energetica e di strategia sostenibile, integrata in tutte le aree del business e supportata da una cultura aziendale che coinvolge in modo trasversale tutti i livelli del Gruppo. Snam, come ha ricordato in diverse occasioni l’AD Stefano Venier, anche in ottemperanza al suo ruolo di primario operatore italiano ed europeo nel settore delle infrastrutture energetiche, è impegnata fortemente nel promuovere iniziative e progetti sostenibili che impattano a livello ambientale ed economico ma anche umano: attività misurate e certificate concretamente proprio nell’ottica di creare valore condiviso per i territori e le comunità in cui opera.



Stefano Venier: Snam direzione sostenibilità, iniziative e riconoscimenti per il Gruppo



Sono quattro le aziende italiane incluse nella classifica “World’s Most Sustainable Companies for 2024”. Tra queste Snam: per il Gruppo guidato da Stefano Venier un ulteriore riconoscimento che si unisce ai diversi ottenuti a garanzia dell’efficacia delle strategie di sostenibilità messe in campo. Primo TSO a livello globale ad unirsi al Corporate Engagement Program di Science Based Target for Nature (SBTN) dedicato alla biodiversità, Snam ha incorporato la Net Zero Conversion nell'attuale modello operativo, con molteplici iniziative e attività che assicurano un'ingegneria innovativa per cantieri realmente sostenibili. L’obiettivo di generare un impatto positivo, e non più soltanto neutrale, su biodiversità e natura in tutti i cantieri entro il 2027 è stato fissato anche nell’ottica di migliorare i contesti e territori rispetto alla situazione preesistente. A confermare la solidità in termini di impegno sostenibile del piano strategico di Snam anche Moody’s che ha pubblicato il proprio Net Zero Assessment: una valutazione indipendente a cui il Gruppo si è sottoposto volontariamente che ne ha certificato la strategia sull’obiettivo di neutralità carbonica al 2040, relativa alle Scope 1 & 2, associato al target Net Zero nell’ambito delle Scope 3, relativo a fornitori e associate, in linea con l’Accordo di Parigi. Ulteriore riconoscimento della validità e concretezza del percorso fortemente sostenuto dall’AD Stefano Venier l’inclusione di Snam nella classifica della quarta edizione degli Europe's Climate Leaders, redatta dal “Financial Times” in collaborazione con Statista e dedicata all'impegno nella riduzione delle emissioni e nel percorso di decarbonizzazione.