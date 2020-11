Difficile la presenza in pista di Valentino Rossi nella terzultima gara di MotoGP della stagione 2020, il primo dei due gran premi che si svolgeranno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, a partire da domenica prossima.

Il tampone per il Covid effettuato il 3 novembre lo ha indicato ancora positivo, nonostante che Valentino, come comunicato in una nota del team Yamaha, abbia detto di sentirsi adesso in gran forma.

"Questo virus è molto complicato e serio - ha detto Rossi -. Sono stato male per due giorni, poi sono tornato in piena forma, al mio 100%. Mi sono auto-isolato a casa per tutto il tempo e ho seguito attentamente i consigli medici. È una situazione molto triste e difficile, ma è così.

Purtroppo, ieri (martedì 3 novembre) ho fatto un altro test ed è risultato di nuovo positivo, come tutti i precedenti. Per fortuna ho ancora due possibilità per tornare in pista venerdì o sabato.

Sono molto dispiaciuto perché mi sento bene e non vedo l'ora di tornare in sella alla mia M1 e di ritrovare la mia squadra. Spero davvero che il prossimo risultato dei test PCR sia negativo perché è già stato difficile perdere due gare".

In teoria, Rossi potrebbe saltare le libere di venerdì del GP d'Europa e scendere in pista sabato o, ipotesi molto meno probabile, partire domenica dall'ultima posizione in griglia saltando le qualifiche.