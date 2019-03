Il Papa ad Ariccia per gli esercizi spirituali con i cardinali e i vescovi della Curia Romana

Alle 18 della prima domenica di Quaresima, presso la Casa Divin Maestro in Ariccia, sono iniziati gli Esercizi Spirituali della Curia Romana, a cui partecipa anche papa Francesco.

Le meditazioni sono proposte dall'abate Bernardo Francesco Maria Gianni dell'Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze e hanno come argomento "La città dagli ardenti desideri. Per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo".

Gli esercizi si concluderanno venerdì 15 marzo e, nel frattempo, sono stati sospesi tutti i consueti appuntamenti settimanali del Papa, compresa l'Udienza Generale del mercoledì.





Chiedo a tutti un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia Romana, che questa sera inizieremo la settimana di Esercizi Spirituali. — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 10, 2019



Il programma prevede che da lunedì a giovedì ci saranno due meditazioni ogni giorno, una alle 10 di mattina e l'altra alle 16:30. Venerdì, ultimo giorno, ci sarà solo la meditazione della mattina, cui seguirà il rientro in Vaticano. Il ritiro si apre ogni giorno con la Messa e si conclude con i vespri e l'adorazione eucaristica.

Questi i temi delle 10 meditazioni: "Siamo qui per questo" (introduzione di oggi da una poesia di Mario Luzi); "Il sogno di La Pira" e "Siamo qui per ravvivarne col nostro alito le braci" (lunedì); "Il presente di infamia, di sangue, di indifferenza" e "Ricordate?" (martedì); "Gli ardenti desideri" e "Le sue bandiere di pace e d'amicizia" (mercoledì); "Stringiamoci la mano" e "Stellò forte la notte" (giovedì); "La città posta sul monte" (conclusione di venerdì).