Sguardo intenso dal profondo dei suoi occhi blu. Un ragazzo dal viso scolpito, tratti decisi come il suo carattere. Giovane attore carismatico, determinato e professionale così si può delineare Fabio Mascaro.

Studio e caparbietà ed uno straordinario talento caratterizzano Fabio con una robusta formazione alle spalle e belle esperienze teatrali e cinematografiche.

Corso intensivo “Tecnica Chubbuck” con Patrizia De SantisStage intensivo “Corpo/Voce” diretto da Mamadou Dioume Accademia di arti drammatiche “Teatrosenzatempo” di Roma emergono dal suo curriculum.

Tra tanti casting Fabio Mascaro è scelto per dare voce, vita, corpo ed anima a Roberto, il fidanzato bisessuale di Flavio, nel famoso radiodramma in rete "Passioni Senza fine 2.0" di Giuseppe Cossentino.

Un personaggio scomodo e controverso che Fabio ha affrontato con grande professionalità, dandogli il giusto carattere ed una ben definita dimensione, senza mai scivolare in banali luoghi comuni, con una recitazione naturale e sempre elegante.

Conclude Mascaro: "Ho accettato senza alcun dubbio di far parte del team del radiodramma di Giuseppe Cossentino, un progetto interessante ed un'esperienza davvero stimolante per un attore in quanto non avevo mai affrontato".

