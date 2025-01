L'azienda Aboca, healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti naturali, ha rinnovato la propria collaborazione decennale con Wavemaker anche per il 2025.

L’azienda di Sansepolcro ha confermato, infatti, la sua fiducia all'agenzia di cui è Ceo Luca Vergani, affidando nuovamente e direttamente all’agenzia di GroupM l’incarico per le attività di media strategy, planning e buying per il mercato italiano.

"È per noi motivo di grande orgoglio consolidare una partnership così importante con Aboca, che da anni ripone la sua fiducia nel nostro lavoro – ha sottolineato Massimo De Cesare, General Manager di Wavemaker Italy. – L’ampliamento del nostro supporto ad altre aree strategiche rappresenta un passo significativo per rafforzare ulteriormente un rapporto costruito su valori comuni come trasparenza e agilità".