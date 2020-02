CONCERTO di CHIARA TAIGI

“Incanti Lirici” - Torino - Palazzo Barolo

Domenica 09 Febbraio 2020 Ore 17:00

Via Corte d'Appello, 20/C - Torino.

Il soprano CHIARA TAIGI torna ad esibirsi in un Recital Lirico a Torino, subito dopo il successo del Concerto a Newark USA al NJPAC Auditorium tutto esaurito con oltre 2800 posti, nella perla della dimora patrizia di Palazzo Barolo, accompagnata al pianoforte dal M° Enrico Zucca, un Concerto intitolato “Incanti Lirici” ed organizzato dall'Associazione Concertante - Progetto "Arte e Musica" giunto alla sua XIV edizione diretto dal presidente Dott. Giorgio Griva.

Per il concerto è stato un piccolo viaggio emozionale di Incanti Lirici come il titolo stesso del concerto dove il soprano Chiara Taigi altenerrà brani particolarmente ricercati e con una selezione accurata nel repertorio classico operistico. Per dare continuità a questo percorso emozionale l'ambito pianistico oltre ad un accompagnamento orchestrante integrerà con assoli pianistici inerenti alle opere eseguite. Un concerto pensato per lasciare lo spirito con il fiato sospeso...

Nel programma del concerto si eseguiranno arie di Donaudy, Donizzetti, Verdi, Zandonai, Boito, Puccini per Soprano.

Il concerto verrà eseguito nell'intimistico e suntuoso contesto di Palazzo Barolo nelle sale adornate dagli stucchi di Pietro Somasso e affascinanti tele e affreschi intrisi di storia ed arte.

Si ringrazia La redazione di TorinoSette per l'attenzione e per il servizio ed il riconoscimento negli anni per la Cultura e l'Arte nella città di Torino



Ulteriori informazioni sul concerto disponibili su

https://www.operabarolo.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Barolo

https://www.lastampa.it/torinosette

https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/02/07/news/chiara-taigi-da-san-pietro-a-palazzo-barolo-1.38436999