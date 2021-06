Venerdì 18 e sabato 19 giugno 2021, l'Hilton Sorrento Palace festeggia in grande il suo ventesimo compleanno, sulla splendida Terrazza Lounge, il nuovo spazio appena inaugurato, che sarà teatro di appuntamenti eccezionali per tutta la stagione.

Per l'occasione, la cantante italo-olandese Melanie Estella si esibirà in un Live DJ Set mixando e interpretando i brani più belli e rappresentativi di questi ultimi 20 anni, per rendere omaggio al grande successo dell'Hilton Sorrento Palace attraverso un collage di suggestioni sonore ed emozioni da rivivere.

Dopo il Grand Opening del 10, 11 e 12 giugno, un altro weekend infuocato si avvicina all'Hilton Sorrento Palace.

L'inaugurazione della Terrazza Lounge ha visto la partecipazione del jet set nazionale ed internazionale, raccogliendo il massimo dei consensi per il concept di nuova generazione, che coniuga la bellezza senza tempo dell'ambiente circostante con il design raffinato ed elegante degli arredi e offre una scelta musicale di alto profilo che si accompagna a una food experience innovativa, per una vera e propria esperienza sensoriale a 360 gradi.

I festeggiamenti per questi primi 20° di successi dell'Hilton Sorrento Palace si preannunciano sensazionali, da tutti i punti di vista. Per la serata di venerdì 18 giugno, la direzione artistica e la proprietà hanno scelto di affidare la colonna sonora dell'evento a un personaggio eclettico e conosciuto a livello internazionale: la sound designer e cantante italo-canadese Melanie Estella.

Melanie è una performer di successo, che inizia la sua carriera di cantante già all'età di 16 anni in una band Funky e Acid Jazz e che, col tempo, ha elaborato un suo stile personale fondendo vocalizzi free style e canto. Il suo sound varia dalla Lounge, Nu Disco, Jazz, R&B, Deep con incursioni negli anni 70 e 80: un mix assolutamente vincente, un nuovo modo di fondere musica live e DJ set che pochi altri nel mondo hanno saputo creare. La sua carriera l'ha portata a collaborazioni con nomi illustri, come Bob Sinclar, e a esperienze professionali importanti, come la conduzione in lingua inglese del programma RMC VIP Lounge (in onda il venerdì e sabato sera su Radio Monte Carlo e RMC2).

Alcune delle sue canzoni sono presenti nelle colonne sonore delle serie Netflix Baby e Zero, si è esibita anche come corista di Joe Bastianich nel programma Amici Celebreties (in onda su Canale 5) e nei party di alcuni brand di lusso come Rolex, Mercedes-Benz, Fendi, Bvlgari, Ferragamo, Hublot, Bellavista e Maserati.

La sua notorietà si è estesa a livello mondiale con esibizioni in club esclusivi come il Jimmy'z di Montecarlo, White (Beirut), Amnesia (Ibiza), Sottovento di Porto Cervo e Phi Beach (Sardegna) e per la partecipazione ad eventi privati, tra cui il party GPF1 a Città del Messico, Dubai ed altri interventi da guest star in tutto il mondo, da Mosca a St. Tropez.

La festa continua sabato 19 alla Terrazza Lounge, che ospiterà in consolle proprio il direttore artistico di questo nuovo ed emozionante progetto di intrattenimento: un music designer di successo ed esperienza, il grande Nello Simioli, personaggio che nel music business non ha bisogno di presentazioni. La sua conduzione creativa in "back to back" con il Andrea Gambardella il dj che ha inaugurato La terrazza riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, darà vita ad una serata imperdibile, di grande divertimento ed emozioni autentiche, come sempre. I festeggiamenti in programma per questo ventesimo anniversario dell'Hilton Sorrento Palace creano grande aspettativa: esserci è d'obbligo.



La Terrazza Lounge Bar @ La Terrazza Lounge Bar

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

www.hiltonsorrentopalace.it

081 8784141