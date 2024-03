Vladimir Putin ha firmato il decreto per la campagna di coscrizione primaverile di routine, che chiamerà ad arruolarsi 147.000 russi per il servizio di leva obbligatorio.

Tutti gli uomini in Russia sono tenuti a svolgere un anno di servizio militare o, in alternativa, una formazione equivalente durante l’istruzione superiore, a partire dall’età di 18 anni.

Lo scorso luglio la camera bassa del parlamento aveva votato per aumentare l'età massima alla quale gli uomini possono essere arruolati, portandola da 27 a 30 anni. La nuova norma è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio di quest'anno.

La campagna di arruolamento inizierà il 1 aprile e si concluderà a metà del prossimo mese di luglio. A settembre 2023 Putin aveva firmato un ordine che richiama 130.000 persone per la campagna autunnale e la primavera scorsa la Russia ha pianificato di arruolarne 147.000.

Dal punto di vista legale, i coscritti non possono essere schierati per combattere fuori dal territorio della Russia e in precedenza sono stati esentati dalla mobilitazione del 2022 in cui almeno 300.000 uomini con precedente addestramento militare furono richiamati in servizio per combattere in Ucraina, sebbene alcuni coscritti furono inviati al fronte per errore.





Crediti immagine: Cremlino