CRC - Napoli, Rrahmani: "Siamo pronti per l'esordio col Verona, vogliamo giocare tutte le partite per vincere, Conte sta lavorando bene con tutto il gruppo, Buongiorno e Marin ci aiuteranno, mi sento napoletano"

NAPOLI - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Debutto in campionato? Stiamo lavorando e siamo tutti pronti. Esordio a Verona contro la mia ex squadra? Ho giocato solo un anno lì, è una partita contro una ex ma non conta nulla per me. Voglio giocare tutte le partite per vincere. Quanto ci ha fatto sudare Conte nei ritiri? E' stata dura, ma lo ha fatto per noi, vuole che siamo preparati ad affrontare al meglio campionato e Coppa Italia. A che punto è l'apprendimento dei movimenti difensivi? Non conta solo per noi, lavoriamo come una squadra. Il mister sta lavorando con tutto il gruppo al meglio. Passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3? Noi siamo pronti a fare tutto, anche a cambiare modulo o modo giocare. Abbiamo lavorato un mese intero per conoscere i movimenti dei compagni e per capire come muovere la palla. Abbiamo avuto il tempo per prepararci al meglio, siamo abituati. Buongiorno e Rafa Marin? Sono i benvenuti, siamo un bel gruppo. Si sentono già come a casa loro. Un pregio di entrambi? Hanno caratteristiche diverse: sono entrambi bravi, ci aiuteranno durante un campionato lungo. Il mio punto di forza? Non saprei, questo lo devono dire gli altri. Mi sento un leader? Ce ne sono tanti nella squadra: io, Di Lorenzo, Mario Rui, ci sono tanti giocatori che sono qui da tanto tempo. Ogni giocatore si deve sentire un leader, ne abbiamo bisogno. Io nella top 100 delle presenze del club azzurro e al pari di Cavani? Mi fa piacere. Gol importanti? Tutti lo sono, quello che mi è piaciuto di più è quello nel 5-1 contro la Juventus al Maradona. Zero espulsioni in carriera? Sì, mi piace rispettare gli avversari e gli arbitri, anche loro possono sbagliare come facciamo noi. Sono bravo a non perdere la testa, sono consapevole di quello che faccio. Record di presenze con il Kosovo e capitano? Ormai è da 5 anni che sono il capitano, abbiamo fatto tanta strada. E' un grande orgoglio per me, spero di poter giocare un Europeo o un Mondiale. Merita più attenzione il calcio kosovaro? Sì, ci sono tanti calciatori bravi, anche alcuni nati in Kosovo ma che giocano in Albania, Germania o Svizzera. In Italia solo io e Vojvoda, ma serve attenzione anche per gli altri. Mi sento napoletano? Ormai si, questo è il mio quinto anno qui. Non è stato difficile abituarmi con la gente e la città, mi trovo benissimo. Che musica preferisco? Mi piacciono tanti generi, forse preferisco l'hip-hop. Faccia arrabbiata contro il Verona? Sì, dobbiamo averla sempre. Dobbiamo dare tutto in campo per provare a vincere, sempre e non solo domenica con il Verona".



DALLA FRANCIA - Napoli interessato a Manu Konè, su di lui anche un altro club di Serie A

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un'ulteriore indiscrezione arriva dalla Francia. Secondo quanto riferito dal giornalista di Footmercato Santi Aouna su X, il club azzurro sarebbe interessato a Manu Konè, centrocampista del Borussia Monchengladbach. Su di lui, però c'è anche l'interesse della Roma: "Roma e Napoli sono interessate a Manu Koné".



SKY - Napoli, alle firme la trattativa per Cajuste all'Ipswich: ecco tutti i dettagli

Dopo il mancato trasferimento al West Ham ora Cajuste è molto vicino al trasferimento dal Napoli all'Ipswich. Trattativa alle firme. Il centrocampista si trasferirà in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. Il centrocampista svedese classe 1999 si prepara quindi a dire addio al Napoli per diventare un nuovo giocatore dell'Ipswich. Mancano soltanto le firme.



SKY - Napoli e Benfica preparano i documenti per formalizzare l'acquisto di David Neres

Napoli e Benfica stanno preparando i documenti per Neres in modo da poter formalizzare il trasferimento dopo la partita del club portoghese: affare da 28 milioni di euro circa, bonus inclusi



SPORTITALIA - McTominay ha dato precedenza al Napoli, proseguono i discorsi con l'agente

"Scott McTominay ha dato per ora precedenza al Napoli, si è parlato di cifre e di commissioni con l’agente in un altro incontro nelle scorse ore. Lui ha altre proposte, il suo nome (prioritario per Conte) è all’interno di altri incastri che conoscete. E che incideranno sull’offerta. I cavalli si vedono sempre all’arrivo, quindi realismo e prudenza. Ma tra McTominay e il Napoli i discorsi vanno avanti", scrive su X il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia.



SKY - Napoli, Gilmour si avvicina: in via di definizione gli ultimi bonus con il Brighton

Sno giorni frenetici per il d.s. azzurro Manna, il quale sta lavorando per sbloccare le tante operazioni portate avanti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Non solo David Neres, il quale domenica potrebbe già essere in Italia, ma è ad un passo anche l'arrivo del centrocampista Billy Gilmour. Il Napoli ha da tempo l'accordo totale con lo scozzese e, secondo quanto riportato da Sky Sport, i club sono in una fase di discussione avanzata. In questo momento si stanno definendo i bonus con il Brighton che è molto rigiro sulle condizioni per dare l'ok definitivo alle operazioni e quindi procedere poi con le visite mediche e tutto il percorso prima degli annunci.