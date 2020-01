Mentre democratici e repubblicani stanno mettendo a punto le loro strategie in vista del processo per la richiesta di "impeachment" nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che la Camera dei Rappresentanti lo ha riconosciuto inadatto nel continuare a ricoprire il proprio incarico, è arrivata inaspettata e durissima la dichiarazione del Government Accountability Office (GAO), un comitato di controllo indipendente del Congresso, in cui si dice, senza mezzi termini, che la Casa Bianca, trattenendo gli aiuti stanziati per l'Ucraina e già approvati dal Congresso degli Stati Uniti, ha infranto la legge.

Secondo il GAO, "il rispetto delle regole non consente al Presidente di anteporre le sue priorità politiche a ciò che il Congresso ha stabilito con una legge".

L'ufficio di Bilancio della Casa Bianca (Office of Management and Budget, OMB) "ha trattenuto i fondi per ragioni politiche, cosa che non è consentita ai sensi dell'Impoundment Control Act (ICA)".

Naturalmente, la Casa Bianca ha dichiarato di non essere d'accordo con quanto dichiarato dal GAO, mentre sono di tutt'altro avviso i democratici, con la portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, che ha rilasciato la seguente dichiarazione in cui ha ribadito che Trump ha infranto la legge...