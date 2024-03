"Maltempo” è il brano d’esordio dell’Artista Christian Gaudioso in arte “GAUDIO”, un brano dalle sonorità pop-rap scritto e composto dall’artista stesso ed arricchito dalle chitarre di Massimo Varini, considerato come uno dei più grandi chitarristi italiani, il quale ha saputo catturare al meglio l'emozione del brano.

“Il testo riflette il mio orgoglio e la volontà di mascherare la vera natura del mio disagio, infatti il maltempo esterno di cui parlo è in realtà interiore. Il brano suggerisce che, così come il brutto tempo spinge le persone a chiudersi in casa, il mio maltempo interiore mi induce ad allontanare gli altri e chiudermi in me stesso, lasciandomi solo nella mia tempesta emotiva”

Biografia

Christian Gaudioso, in arte GAUDIO, è un cantautore siciliano nato a Mazara del Vallo (Tp). Ha scoperto la passione per la scrittura all’età di 18 anni, stimolato da grandi artisti come Franco Battiato, Fabrizio De André, Giorgio Gaber e altri. Dopo il liceo, ha lasciato casa decidendo di dedicarsi interamente alla musica, lavorando un po’ in giro per potersi permettere di frequentare gli studi delle varie discipline artistiche, tra cui anche il teatro. Grazie alla guida di Nazzareno Nazziconi e dell’Artista Lighea ha iniziato un percorso di crescita personale e professionale che lo ha portato oggi alla pubblicazione del suo primo singolo, "Maltempo".



