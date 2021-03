L’Assemblea regionale ha approvato oggi l’emendamento presentato dal deputato Pino Galluzzo e condiviso da altri colleghi d’Aula del gruppo “Diventerà Bellissima”, che prevede l’erogazione d’un contributo della Regione per i Comuni sedi di porto con transito passeggeri diretto alle isole minori, una norma portatrice di risorse importanti anche al Comune di Milazzo, come sottolinea il Sindaco Pippo Midili, che aveva rappresentato al parlamentare la necessità d’assicurare il miglior uso possibile degli scali a fini turistici e di mobilità interna e locale oltre che di collegamento con la terraferma da parte delle isole minori.

“L’approvazione dell’emendamento consente a Milazzo di poter ricevere già da quest’anno – afferma il primo cittadino – risorse importanti (circa un milione e 300 mila euro), in quanto la ripartizione sarà fatta sulla base dei transiti verso l’Arcipelago eoliano, che ci permetteranno di intervenire per la manutenzione della rete stradale e la relativa segnaletica che conduce ai porti, per la copertura del costo dei rifiuti prodotti in ambito portuale dal flusso passeggeri, per la realizzazione di aree di parcheggio ad uso gratuito o a pagamento che consentano di poter garantire una mobilità sostenibile nelle strade di deflusso e di arrivo alle aree portuali: tutti interventi che, parlo della mia città, da tempo venivano sollecitati per evitare quei disagi e quelle criticità che si registrano, anche in modo ovvio aggiungo, visto il ruolo del nostro porto che è il principale hub dell’arcipelago eoliano. Ringrazio pertanto l’on. Galluzzo e tutti i parlamentari ed in particolare quelli della provincia di Messina, che hanno voluto condividere il percorso intrapreso e hanno dato il loro sostegno in Aula ad un provvedimento che avrà una ricaduta positiva per il loro territorio. È la prima volta che Milazzo beneficia di risorse così importanti per essere scalo di riferimento delle isole Eolie”.

Le risorse a disposizione, a valere sul Poc 2014/2020, ammontano a 5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni siciliani sedi di porto di terraferma con transito passeggeri diretto alle Isole Minori che registrino annualmente un flusso non superiore ad un milione di passeggeri.

L’Area Marina Protetta e il Comune hanno aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” e nella giornata di venerdì 26 marzo spegneranno alle 19:00 le luci di Palazzo d’Amico, sede della biblioteca e location culturale del municipio mamertino.

L’edizione 2021 di questa iniziativa, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, è dedicata al “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere, che dobbiamo assolutamente fare, per uscire migliori dalla pandemia. L’invito di M’illumino di Meno 2021, è raccontare i piccoli e grandi “Salti di Specie”, messi in atto da aziende, pubbliche amministrazioni, comunità, semplici cittadini.

Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare, dall’inverdimento delle città alla finanza sostenibile. Nel corso dell’ultimo anno segnato dalla pandemia abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo in cui viviamo mettendolo in pericolo. Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un’evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta. Per questo l’edizione 2021 della campagna accende i riflettori anche sulle buone pratiche energetiche avviate da ospedali, aziende e personale sanitario.

Come ogni anno, M’illumino di Meno invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, creando un momento di simbolico silenzio energetico.