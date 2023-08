ROMA - Un nuovo Consiglio dei ministri è convocato per oggi pomeriggio, lunedì 7 agosto 2023, a Palazzo Chigi, per l’esame di nove punti all’ ordine del giorno.

Tra questi spicca per l’interesse che desta il provvedimento, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, approvato il 17 luglio scorso, in esame preliminare, un disegno di legge relativo all’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891-1920.

Il testo - riporta la nota - elimina dall’ordinamento 9.924 regi decreti, al fine di migliorare la qualità della regolazione e garantire la certezza del diritto. Con tale provvedimento, arrivano a quasi 19.000 gli atti in corso di abrogazione, che avevano esaurito i loro effetti ma che, a fronte del sovrapporsi di norme spesso non coordinate, continuavano a determinare incertezze giuridiche.

Tra i nove argomenti all’Odg anche il disegno di legge: Delega al Governo per la revisione delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.