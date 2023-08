I risultati degli incontri di Serie A di domenica hanno in parte sconfessato la teoria che le squadre di alta classifica siano già pronte, rispetto al passato, ad affrontare fin da subito il campionato al meglio delle loro possibilità:

Sassuolo - Atalanta 2-0

- Atalanta 2-0 Roma - Salernitana 2-2

- Salernitana 2-2 Udinese - Juventus 0-3

- Juventus 0-3 Lecce - Lazio 2-1

Come si vede, le romane, nel complesso, hanno realizzato solo 1 punto, con i giallorossi che hanno recuperato il risultato con la Salernitana solo nel finale, mentre la Lazio, nel finale, ha perso la sua gara, con il Lecce che ha segnato i gol del pareggio e della vittoria nel giro di meno di due minuti.

Convincente il risultato della Juventus, ma non per come è arrivato. A ben guardare i bianconeri hanno vinto grazie a due errori tecnici dei giocatori dell'Udinese, prima Beto e poi Silvestri, con in mezzo l'errore tecnico dell'arbitro Rapuano, che ha concesso all'undici di Allegri un rigore inesistente per un fallo di mano che poteva esser non commesso solo nel caso in cui il calciatore fosse stato monco.

Il Sassuolo ha giocato alla pari con l'Atalanta e la partita sembrava destinata a concludersi sullo 0-0 finché Gasperini, nell'utimo terzo di partita non ha deciso di schierare gli ultimi due nuovi acquisti, De Ketelaere e Scamacca, che sono risultati determinanti per la vittoria dei bergamaschi.

La prima giornata si concluderà con i due match di lunedì, tra Torino e Cagliari, alle 18:30, e tra Bologna e Milan, alle 20:45.