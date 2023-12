Il 31 dicembre, Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà in concerto al Molo Brin, di Olbia, protagonista del Capodanno di Olbia.

Intanto, Zucchero si prepara a tornare, nel 2024, con tutta la sua energia e la sua straordinaria band, con "Overdose D'Amore World Wild Tour".

Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Wild Tour”, in cui Zucchero regalerà, al pubblico, grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi, si apre, con 3 date, alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e il 1º aprile 2024, per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione, fino a toccare l’Italia, per cinque imperdibili eventi negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners):

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;

27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna;

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti, per le date di Udine, Bologna e Milano, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Quelli, per la data di Pescara, su Ticketone.it, Ciaotickets e nei punti di vendita abituali. Quelli, per la data di Messina, su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

