Annunciate le candidature ai Gotham Independent Film Awards giunti alla loro 30esima edizione. Nella storia di questo premio che mira a celebrare il cinema indipendente ben 4 volte il vincitore del miglior film ha vinto successivamente anche l'Oscar: The Hurt locker, Birdman, Spotlight e Moonlight.

Quest'anno il film che ha conquistato il maggior numero di nominations è First Cow di Kelly Reichardt presentato al Festival di Berlino e vincitore del Premio della Giuria al Deauville Film Festival. La pellicola ha conquistato la nomination nelle categorie: miglior attore emergente (Orion Lee), miglior attore (John Magaro), miglior sceneggiatura, miglior film.

Seguono con 2 nomination ciascuno numerosi film tra cui: il Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Nomadland di Chloè Zhao; la pellicola rivelazione Never Rarelly Sometimes Always diretta da Eliza Hittman vincitrice del Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival di Berlino. Tra i candidati al Miglior Film Internazionale spicca il "nostro" Martin Eden di Pietro Marcello che conferma il forte apprezzamento da parte della critica americana.