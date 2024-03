CHIARA TAIGI su RAI UNO - GIUDA Anteprima - REPLAY

Rivedi su https://www.raiplay.it/video/2024/03/UnoMattina-in-famiglia

RAI UNOMATTINA IN FAMIGLIA SU RAIPLAY

Chiara Taigi ha presentato “ GIUDA - Siamo Tutti Traditori? “ in anteprima mondiale su RAI UNO nello spazio dedicato alla cultura nello storico programma UnoMattina in Famiglia, 23 marzo 2024.

Chiara Taigi ha cantato accompagnata dalla danza della Maestra Simona de Nittis, un programma presentato da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha cantato per l'occasione l'Ave Maria di Charles Gounod, con un speciale arrangiamento musicale e adornato dalla danza della Maestra Simona De Nittis anticipando un breve ma intenso esempio di una delle scene che si sono svolte la sera stessa in Prima Mondiale presso la maestosa Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma.

“ GIUDA - Siamo Tutti Traditori? “ è una nuova opera letteraria di Chiara Taigi che ha coinvolto nei ruoli principali artisti di fama internazionale del cinema e del teatro come la grande Fioretta Mari e Riccardo Naldini, con la presenza carismatica e coreografia di Raffaele Paganini e le Allieve della Scuola di danza Ateneo Arte e Danza con la Maestra Simona de Nittis.

Speciali ringraziamenti al Direttore di Rete, al regista Marco Aprea e a Francesco Maria Marcucci, un saluto e ringraziamento a Beppe Convertini per il clima familiare e la gentile accoglienza, alla simpatia e grande professionalità di Monica Setta e a Ingrid Muccitelli per l' apporto di armonia e di donare sempre un sorriso in più al programma, oltre a tutti gli Autori, Assistenti di studio e Tecnici.





