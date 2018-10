"Hell Fest" nei cinema dal 31 ottobre in occasione di Halloween

Per chi volesse "celebrare" Halloween al cinema, tra i film "de paura" in uscita nei cinema la prossima settimana, segnaliamo "Hell Fest" di Gregory Plotkin, nelle sale, ovviamente, dal 31 ottobre.

Distribuito da Notorious Pictures, il film, genere horror, ha per protagonisti due personaggi, Natalie (Amy Forsyth) e Brooke (Reign Edwards), che insieme ai loro amici decidono di festeggiare Halloween partecipando all'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror giunto per l'occasione in città, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori.







Ma durante l’Hell Fest non ci sono solo attrazioni e finzioni... infatti, il festival diventa, per una mente disturbata, l’opportunità di uccidere, davanti agli occhi dei visitatori troppo presi dal macabro divertimento per capire che invece qualcosa di orribile sta accadendo.

Sceneggiato, tra gli altri, anche da Seth M. Sherwood (autore di Leatherface e Attacco al potere 2), Hell Fest è diretto da Gregory Plotkin, che torna alla regia con un horror dall'impianto solido, dopo il successo di "Scappa: Get Out" ed il suo esordio da regista con "Paranormal Activity: dimensione fantasma".