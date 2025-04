La cantautrice e polistrumentista Chiara Nikita annuncia l'uscita del suo nuovo singolo "Petrolio", già disponibile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Musicamia.

Scritto e composto interamente dall’artista, il brano fonde pop rock e indie, caratterizzandosi per un sound potente e viscerale, dove le chitarre elettriche e un arrangiamento energico esaltano il contrasto tra grinta e nostalgia. La produzione artistica è stata curata da Vincent Masini, l’arrangiamento da Nicco Verrienti, mentre il mix e il mastering portano la firma di Francesco Musacco. Il lavoro sulla voce è stato seguito dalla vocal coach Sabrina Ceccarelli, per valorizzare l’intensità interpretativa del brano. La visual art di La Mantide e la regia del videoclip firmata da RKH studio completano l’universo visivo di "Petrolio", trasformandolo in un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

"Due occhi neri che mi bruciano come petrolio / Ed io non posso respirare tutto questo fumo."

Un brano intenso -spiega l’artista- che racconta il dolore e il peso di una relazione tossica, con un linguaggio evocativo e cinematografico che richiama l’universo di Quentin Tarantino e le pennellate emotive di Monet.

Biografia

Chiara Nikita Masini, in arte Chiara Nikita, è una cantautrice, autrice e polistrumentista (chitarra, tastiere, pianoforte) classe ‘99. Toscana di origine, è figlia del pianista Vincent Masini e della cantante e vocal coach Sabrina Ceccarelli (in arte Vincent e Sabrina).

Nel corso della sua carriera si è esibita su alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia, tra cui Hard Rock Cafè (Firenze), La Salumeria della Musica (Milano) e La Casa del Jazz (Roma).

Nel 2018, ha partecipato in qualità di autrice alla finalissima del Festival di Castrocaro (Rai 1) con due brani: Posologia Vincente (Masini-Borchi-Iozzi-Secci), che ha vinto l’edizione, e Inevitabile (Masini-La Mendola-Fontes), che si è aggiudicato il Premio SIAE per il miglior testo inedito.

Nello stesso anno ha vinto il Premio della Critica al Festival Estivo con il suo brano Non chiedo di più e ha iniziato a collaborare con la Onlus Officine Buone, portando la sua musica negli ospedali.

Nel 2019, è stata una delle tre finaliste del Premio Lelio Luttazzi con il brano Come Mogol.

Nel 2021, ha partecipato con il brano Ad Occhi Chiusi al programma Sulle Strade della Musica su Rai Isoradio.

Nel 2022, si è laureata con il massimo dei voti in Discipline della Comunicazione e dello Spettacolo all’Università di Pisa.

Attualmente ha all’attivo sette singoli, numerose collaborazioni e porta la sua musica live in giro per l'Italia. Sta lavorando al suo primo EP, caratterizzato da sonorità cantautorali e pop-rock, mantenendo però quella vena eclettica che da sempre la distingue.

Instagram: https://www.instagram.com/thechiaranikita?igsh=ZDI0eW1xcWRtMDI2&utm_source=qr

Facebook: https://www.facebook.com/share/1KNgAFB4Tu/?mibextid=wwXIfr

Youtube: https://www.youtube.com/@chiaranikita6697

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@the.chiaranikita?_t=ZN-8uhabiT3OY2&_r=1