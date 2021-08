Si doveva svolgere dall'8 al 10 ottobre come 17ª prova delle 23 programmate per la stagione 2021, ma così non sarà.

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1, infatti, è stato annullato - è il secondo anno di fila che accade - a causa del diffondersi del contagio da Covid che sta interessando le isole nipponiche, a partire dall'area di Tokyo.

Nell'attuale stagione, sono stati annullati i gran premi di Australia, Cina, Canada e Singapore. All'elenco si potrebbe aggiungere anche la Turchia, senonché gli organizzatori hanno poi rivisto la loro decisione, confermando nuovamente l'appuntamento di Istanbul.

Dove si correrà in alternativa al Giappone? La Formula 1 ha fatto sapere che comunicherà la propria decisione in merito nelle prossime settimane, mentre le vetture saranno nuovamente in pista il 29 agosto per il GP del Belgio sulla storica pista di Spa, dove Hamilton e Verstappen riprenderanno il loro duello per il mondiale piloti.