Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sta lavorando a stretto contatto con l'Africa e con i partner locali e internazionali per monitorare e rispondere al peggioramento dell'epidemia di mpox nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove è emersa una nuova variante del vaiolo delle scimmie (virus Mpox, precedentemente denominato monkeypox).

Sebbene il rischio per l'UE/SEE rimanga molto basso, sono stati segnalati più di 11.000 casi sospetti di mpox, tra cui circa 450 decessi, nella RDC dall'inizio del 2024. Ad aumentare le preoccupazioni per l'epidemia è l'emergere di una nuova variante del virus mpox di clade I, che si ritiene causi una malattia più grave e una mortalità più elevata rispetto alla variante di clade II che circola a livello globale dal 2022.



"Vorrei sottolineare che il rischio per la popolazione UE/SEE derivante dalla nuova variante mpox identificata nella RDC rimane molto basso. L'ECDC sta collaborando con i nostri partner in Africa nei loro sforzi per contenere questa epidemia a beneficio di tutti gli interessati, impedire che questa nuova variante si diffonda ulteriormente e rafforzare le future capacità di preparazione e risposta ", afferma Pamela Rendi-Wagner, Direttore dell'ECDC.

Nonostante le preoccupazioni sulla nuova variante del clade I, si prevede che i vaccini e i trattamenti attuali rimangano efficaci. Non ci sono prove che la variante del clade I stia circolando al di fuori dell'Africa centrale.



Gli esperti di tutto l'ECDC hanno lavorato a stretto contatto con i loro partner presso l'Africa CDC per supportare la risposta all'epidemia. Attraverso il "progetto di partnership ECDC e Africa CDC", gli esperti dell'ECDC stanno contribuendo a una rapida revisione della letteratura per aiutare a identificare le lacune nella conoscenza della variante I mpox del clade e guidare la ricerca futura. Stanno inoltre supportando una revisione in-action della risposta all'epidemia di mpox nella RDC per informare le attività di preparazione e risposta.



Inoltre, l'ECDC si sta preparando all'invio di una task force dell'UE per la salute (EUHTF) nella RDC, con il supporto della Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), nell'ambito di sforzi proattivi più ampi per sostenere la salute globale e rafforzare le difese dell'Europa contro le malattie infettive.



L'impiego dell'EUHTF vedrà un epidemiologo dell'ECDC unirsi ai colleghi dell'Africa CDC e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sul campo nella RDC per contribuire alla risposta alle epidemie guidata dal Ministero della salute pubblica della RDC. Gli sforzi dell'EU Health Task Force nella RDC si concentreranno su sorveglianza, indagini sul campo e progetti di ricerca.



Dal 2022, sono stati rilevati 22.592 casi di mpox nell'UE/SEE in un focolaio non correlato della variante meno grave del clade II. I casi sono diminuiti costantemente dal loro picco nel luglio 2022. Nove paesi UE/SEE hanno segnalato un totale di 98 casi nelle quattro settimane fino al 5 luglio 2024, i dati più recenti disponibili.



Nell'UE/SEE, il rischio di infezione da mpox clade II rimane basso per la popolazione generale e moderato tra i gruppi a rischio più elevato, come le persone che hanno più partner sessuali e alcuni uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini.



L'ECDC continua a supportare gli Stati membri dell'UE/SEE nella risposta all'attuale epidemia di mpox clade II, emettendo linee guida sulla salute pubblica, risorse per la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità e regolari bollettini di sorveglianza congiunti con l'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa. L'ECDC valuta il rischio complessivo dell'attuale epidemia di mpox clade II in Europa come moderato per gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e basso per la popolazione più ampia.





Fonte: ECDC