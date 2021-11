Al primo venerdì della COP26 non poteva mancare la marcia dei giovani attivisti del movimento Fridays for Future.

Sono in migliaia gli attivisti per il Clima che stanno partecipando alla marcia che si sta snodando per le vie di Glasgow dove non potevano mancare Vanessa Nakate, l'attivista ugandese che giovedì ha incontrato il principe Carlo, e l'ormai notissima Greta Thunberg.

Entrambe prenderanno la parola quando la marcia raggiungerà il suo punto d'arrivo in George Square.

Alcuni video che danno un'idea della manifestazione...