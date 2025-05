Il Consorzio Euroagrumi, punto di riferimento per la filiera agrumicola siciliana, è stato protagonista al Macfrut 2025 con un’anteprima della presentazione ufficiale del nuovo progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”, iniziativa volta a promuovere in Italia e in Germania i benefici di un consumo consapevole degli agrumi di qualità certificata, con particolare attenzione alle Arance IGP di Sicilia.

L’appuntamento con la stampa si è svolto mercoledì 7 maggio presso il padiglione D3 della Fiera Macfrut di Rimini.

Nel corso dell’incontro, a cui sono intervenuti il Presidente del Consorzio Euroagrumi, Dott. Francesco Cilia, il Direttore, Dott. Salvatore Rapisarda e la Dott.ssa Elena Albertini, Vice Presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, sono stati approfonditi gli obiettivi chiave della campagna.

L'intervista ai protagonisti è stata coordinata dai giornalisti Salvo Falcone e Greta Durante, alla presenza di Ciro Fortunato e Rosalinda Lucido (Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana), Sebastiano Fortunato (Presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP), Renato Maugeri (Presidente del Consorzio di Tutela del Limone dell’Etna IGP), Giovanni Raniolo (Presidente del Consorzio di Tutela dell’Uva da Tavola di Mazzarrone IGP), Sandro Gambuzza, (Vicepresidente di Confagricoltura), Marco Ciofo (Confagricoltura), Gerardo Diana (Presidente del Consorzio Arancia Rossa IGP), Andrea Passanisi (Presidente della Federazione provinciale Coldiretti Catania).

“Citrus Fruits for Wellness” nasce per valorizzare il ruolo degli agrumi come alleati del benessere, con un focus su salute, sostenibilità e qualità.

Il progetto prevede azioni informative e promozionali in Italia e in Germania, rivolte alla Grande Distribuzione Organizzata, oltre ad attività educative e di sensibilizzazione in istituti scolastici e alla partecipazione ad eventi fieristici internazionali.

Durante l’incontro stampa si è discusso anche delle principali sfide del settore, come l’impatto del cambiamento climatico sulla produzione agrumicola siciliana, la gestione delle risorse idriche e l’importanza della biodiversità, temi su cui il Consorzio Euroagrumi OP di Biancavilla (CT) è attivamente impegnato, grazie a progetti innovativi come IRRIAP (Innovazioni nel comparto agrumicolo e RispaRmio Idrico attraverso tecniche di Agricoltura di Precisione), che promuove sistemi irrigui innovativi e sostenibili.

Al termine dell’incontro, tutti gli intervenuti hanno brindato all’inizio del progetto con un assaggio di arancia rossa IGP appena spremuta, concludendo poi con un momento di confronto e networking tra giornalisti, operatori del settore e rappresentanti del Consorzio.