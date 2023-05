Hanno detto", il canto d'amore di Davide.

Dopo il successo del primo singolo "Vada come vada", Davide La Bollita centra un altro grande obiettivo con "Hanno detto", uscita lo scorso 7 Aprile.

Atmosfere più calde e soft per il secondo singolo di Davide.Una canzone d'amore diversa da tutte le altre.

Un punto di vista nuovo, completamente esterno alla coppia stessa, uno sguardo da chi le persone le guarda, le interpreta e soprattutto giudica.

"La gente è maliziosa, si attacca ai pregiudizi..." potrebbe essere la frase riassuntiva di tutto il testo che fa intendere come il protagonista conosca bene quello che "hanno detto" le persone.

Davide interpreta il brano con passione, dolcezza, malinconia ed energia al momento giusto.

Una poesia vestita da canzone e viceversa. Forse una metafora, forse uno sfogo.

Fatto sta che "Hanno detto" entra nel cuore di tutti subito al primo ascolto, grazie anche ad un ritmo incalzante che non esplode immediato ma accompagna parole ed emozioni fino al finale, ammettiamolo, da brividi.

Non facciamo "spoiler", come si suol dire...ma per chi ancora non lo avesse sentito lasciamo qui il link per l'ascolto https://bfan.link/davide-hannodetto

Questo secondo brano è stato scelto da Davide perchè, dopo "Vada come vada", si voleva mostrare un lato di sé più intimo oltre alla sua versatilità come interprete e cantautore.

Le parole entrano prepotenti nella mente e ci fanno vivere questa storia d'amore attraverso questa riflessione, attraverso le chiacchiere di strada, attraverso le bugie.

Fanno male all'ascoltatore quanto all'artista ed è questo il talento di Davide: arrivare direttamente al cuore delle persone, senza filtri.



Un successo certificato dagli streaming e dalle crescenti visualizzazioni YouTube e che lascia l'acquolina in bocca per scoprire quello che sarà l'atteso album di prossima pubblicazione.