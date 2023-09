Sui principali stores digitali e nelle radio italiane.



“Leoni” è il nuovo singolo del giovane cantautore Maiul, sui principali stores digitali e dal 15 settembre nelle radio in promozione nazionale. È una canzone dedicata a chi ha fallito, a chi ha barcollato, a chi non è riuscito a credere in se stesso e a chi non è riuscito a trovare la forza ed il coraggio di riprovarci. L'artista in primis ha fallito, ha dubitato ed è caduto. Tutta la rabbia e la frustrazione di quel periodo vive in questa canzone, nata dall’esigenza di ritrovare il coraggio che spesso è seppellito dentro di noi.

“Voleremo ancora insieme e vinceremo sempre insieme perché siamo ribelli sognatori, fragili e forti come Leoni.” Maiul

Storia dell’artista

Maiul ha iniziato lo studio della chitarra e della musica all’età di 12 anni. Ha frequentato un’ottima accademia di musica moderna (Accademia musica Sonora), a Vittoria e vari insegnanti privati (tra cui Osvaldo Lo Iacono) e infine il conservatorio “E. Boito” di Parma in Jazz/Pop sotto gli insegnamenti di Luca Colombo. Dopo un anno, il vento della sua vita ha cambiato rotta, svegliando il cantautore che dormiva dentro di sé. Così ha scritto la prima canzone e da lì non ha più smesso. Si è accesa una fiamma molto forte, ovvero l’esigenza di scrivere canzoni per tutti coloro che, come lui, hanno un cuore fragile, per i sensibili, per chi ha fame di riscatto e per chi lotta una propria battaglia senza mai mollare. Ha costruito il suo progetto artistico fatto di molte canzoni che sta portando live, sui digital stores e nelle radio.

Etichette

Orangle Records: https://www.oranglerecords.com/

Mitridate Records: https://www.instagram.com/mitridaterecords/

Maiul

Instagram: https://www.instagram.com/maiul_/

Spotify: https://open.spotify.com/track/2IMMf4deoPgHFkQ9doVR1F?si=b27ac88593a549b1